Дело на контроле у Зеленского: ГБР расследует обстоятельства формирования 155-й бригады из-за СОЧ и потерь – журналист

Государственное бюро расследований возбудило дело относительно формирования 155-й механизированной бригады ВСУ, более известной как "Анна Киевская", которая проходила обучение во Франции. Расследование находится на контроле верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего Александра Сырского.

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О проблемах в бригаде сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов. Он заявил, что до того как "Анна Киевская" вступила в бой под Покровском, ее самовольно покинули 1700 военнослужащих. "Следователям ГБР поставили задачу найти виновных", – написал главред "Цензор.НЕТ".

Бригада начала формироваться в марте 2024 года. Командиром был назначен опытный офицер Дмитрий Рюмшин, и это "выглядело обнадеживающе", отметил Бутусов. За формирование и комплектование отвечало Оперативное командование "Запад", командующий генерал Владимир Шведюк, начальник штаба полковник Александр Селецкий и командующий Сухопутными войсками генерал Александр Павлюк.

По информации журналиста, на этапе подготовки из новой бригады во Франции сбежало более 50 военнослужащих. Проблема СОЧ наблюдалась в "Анне Киевской" еще до отправки на тренировки заграницу.

Бутусов опубликовал график комплектования 155-й бригады (численность личного состава до момента выхода на фронт и в скобках – численность СОЧ в тот месяц):

– март 46 (3);

– апрель 123 (6);

– май 217 (31);

– июнь 1978 (185);

– июль 3882 (310);

– август 2748 (217);

– сентябрь 3253 (187);

– октябрь 3211 (339);

– ноябрь 5832 (448).

"155-я бригада выехала на обучение во Францию ​​в октябре, на тот момент в бригаде уже было 935 СОЧ! То есть командование ОК "Запад" и командование Сухопутных войск, посылавшие бригаду, не могли не понимать все скандальные последствия, не могли не понимать, что СОЧ будет и во Франции", – считает журналист.

Он заявил, что "Анна Киевская" не успела пройти полноценную подготовку, поскольку сразу в июле и августе из ее состава забрали более 2550 военнослужащих на пополнение других частей.

"То есть забрали из бригады почти всех вполне подходящих, которых комбриг и комбаты только что расставляли на должности, фактически обнулили все предыдущие четыре месяца работы, в марте-июне, то есть этот состав бригады организовался в августе по новой, и тогда… издали приказ готовиться всем кто остался до поездки во Францию ​​в конце сентября.

В результате во Францию ​​было направлено в составе 155-й бригады 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года – у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее двух месяцев", – утверждает Бутусов.

Среди тех, которого отправили во Францию, были и 150 новобранцев, которые даже не прошли базовую общевойсковую подготовку.

"Именно среди них было самое большое количество беглецов", – сообщил Бутусов.

Он написал, что пока все командование бригады обучалось во Франции, без присутствия командиров в Украине проводилось зачисление в "Анну Киевскую" тысяч новых людей. Как итог, в октябре и ноябре на территории нашей страны сразу после зачисления в состав сбежали более 700 человек. "Ушедшие в СОЧ ни разу не увидели своих командиров", – указал журналист.

Он подчеркнул, что большая часть военнослужащих, которых направили во Францию, не сбежала, а готовилась. Не сбежали и более 4000 набранных без отбора из ТЦК людей, которые зашли на пополнение бригады в сентябре-ноябре, которые при отсутствии командования бригады и пункта дислокации, жили на территории учебного центра ОК "Запад" и как-то готовились с инструкторами, которых туда направило ОК.

С 15 ноября рядовой состав бригады начали возвращать в Украину, а штаб по плану остался на завершении штабных занятий (за которые французские инструкторы в итоге поставили самые высокие баллы). Штаб вернулся в Украину 30 ноября, но познакомиться со своими новыми 4 тысячами подчиненных, ожидавших в учебном центре, и провести запланированные дополнительные учения комбриг Рюмшин не успел. При отсутствии командования бригады военное руководство начало перебрасывать воинов "Анны Киевской" в район Покровска.

В то время в бригаде были и проблемы с техникой, подчеркнул Бутусов.

Комбрига Рюмшина отстранили от должности (как и несколько офицеров штаба, одного из комбатов и назначенных новых командиров). Один из ответственных за формирование бригады руководителей скончался от сердечного приступа.

"В результате хаос в управлении только усилился, управляемость стала значительно хуже, и за первую неделю декабря еще до вступления в бой в бригаде произошло еще 198 СОЧ, а с первого дня выполнения боевых задач начались значительные потери людей из-за плохой управляемости и обученности", – заявил журналист.

Он добавил, что большинство воинов 155-й механизированной бригады на фронте пытаются честно выполнять свои обязанности.

"Там есть комбаты, которые ходят на штурм, потому что больше некому, там есть солдаты, которые до последнего сражаются за каждую позицию и с первых дней совершают настоящие подвиги... Люди учатся быть воинской частью ценой потерь. И значительная часть тех, кто не успел ощутить единство с коллективом, продолжает бежать в СОЧ", – написал Бутусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" заявили, что оккупационные войска РФ сейчас не идут в лобовой штурм на Покровск в Донецкой области. Вместо этого они пытаются обойти и окружить город с флангов.

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