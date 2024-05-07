Дело Коломойского: аудит ПриватБанка не обнаружил убытки, связанные с бизнесменом

"ПриватБанк" обнародовал свою финансовую отчетность и отчет независимого аудитора из "большой четверки" KPMG, согласно которым не были найдены никакие убытки по уголовному производству против бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает издание "Телеграф".

Обнародованные документы свидетельствуют, что в 2023 году "ПриватБанк" не обнаружил никаких убытков и зафиксировал прибыль в размере 37,765 миллиарда гривен, что на 7,567 миллиарда гривен больше, чем в предыдущем году.

Также в отчете говорится, что банк проанализировал возможные потери из-за оккупации части территорий Украины и создал резерв на сумму 513 миллионов гривен. Однако в этом контексте нет никаких указаний об ущербе, связанном с действиями, инкриминируемыми Игорю Коломойскому.

Напомним, что Игоря Коломойского подозревают в имитировании внесения 5,9 млрд грн наличными в кассу "ПриватБанка" в 2013-2014 годах, чем якобы был причинен ущерб финучреждению на указанную сумму. Одним из основных доказательств по делу является установление, были ли убытки или нехватка наличных денежных средств.

Но имеющиеся данные указывают на то, что "ПриватБанк" не обнаружил никаких убытков, которые можно было бы связать с имитацией внесения наличных денег в кассу банка в указанный период, и не выявил потребности в формировании резервов в связи с инкриминируемыми Игорю Коломойскому действиями. Напротив, официальная финансовая отчетность банка показала рост прибыли, что свидетельствует об эффективном хозяйствовании и финансовой стабильности.