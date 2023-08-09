Дело экс-замминистра обороны Шаповалова: прокуроров обвиняют в некомпетентности

Работа прокуроров в деле экс-заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова вызывает вопросы по поводу уровня их компетентности. Об этом в Facebook заявил военный эксперт Кирилл Сазонов.

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Сазонов напомнил, что Шаповалова подозревают в "препятствовании работе ВСУ" путем закупки якобы некачественных бронежилетов и прочей амуниции. По данным блоггера, несколько недель назад экс-чиновника отпустили под домашний арест, а менее чем через сутки снова взяли под стражу.

"Как мне рассказали люди, которые слышали вчера выступление прокуроров, они нашли в договоре МО с поставщиком пункт, в котором было написано, что должны быть поставлены "плитоноски 4 класса, плиты". То есть якобы хитрый Шаповалов специально написал это через запятую – плитоноски высокого класса, а плиты – какие попало", - рассказал военнослужащий.

По его словам, прокуроры также считают преступлением, что в ВСУ "подло и коварно были поставлены бронежилеты в разобранном виде, а должны были быть в модуле".

Такие заявления вызывают стыд за некомпетентных прокуроров, которые понятия не имеют, что бронежилеты всегда и везде поставляются только в разобранном виде, подчеркнул Сазонов.

"И судьи это с аппетитом проглотили, не желая вникать в детали. С нетерпением жду, когда прокуроры начнут учить военных воевать", - констатировал он.

Напомним, ранее Шаповалов обратился к Президенту Владимиру Зеленскому. В письме экс-заместитель министра обороны назвал обвинения против себя "абсурдными", подчеркнув, что его команде удалось на 100% обеспечить ВСУ в начальный период войны, когда поставщики давали Украине не больше трех суток. При этом та часть продукция, которая была признана некачественной, сразу же заменялась поставщиками по требованию Минобороны.

"Государственное бюро расследований не подозревает меня в том, что закупки были произведены по завышенным ценам. Меня также не подозревают, что я получил личную выгоду. Но при этом следствие считает, что у меня был какой-то корыстный умысел, а вот какой именно и почему он у меня вдруг возник, объяснений до сих пор нет", - заявил в письме Шаповалов.