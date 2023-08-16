Дело 'бриллиантового прокурора' передали в суд: что ему угрожает. Фото

Сотрудники ДБР завершили расследование уголовного производства относительно бывшего первого заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, который пытался обманом вернуть изъятые у него во время обыска более 350 тысяч долларов США. Обвинительный акт уже направлен в суд.

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Об этом сообщило Госбюро расследований. Правоохранители не раскрывают имя подозреваемого. Однако известно, что экс-заместителем начальника Главного управления ГПУ является Владимир Шапакин, фигурировавший в деле "бриллиантовых прокуроров"

Отметим, что производство по делу "бриллиантовых прокуроров" было начато еще в 2015 году. Тогда Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца задержали по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупных размерах.

В ДБР напомнили, что в 2015 году во время обысков у прокурора изъяли большую сумму денег в разных валютах, а у его "коллеги" нашли 102 бриллианта. Сегодня это дело находится на рассмотрении суда.

Однако Шапакин не хотел мириться с потерей столь больших денег и решил противоправно вернуть себе изъятые средства, для чего разработал целую схему. По данным правоохранителей, он уговорил своего знакомого бизнесмена предоставить ложный документ о том, что якобы он одолжил у предпринимателя 350 тысяч долларов. Этот договор ссуды оформили задним числом.

На основании этого документа Шапакин подал в ГПУ заявление о возврате принадлежащих ему валютных ценностей, изъятых во время обысков.

Прокуратура ему отказала, и он приостановил свои попытки вернуть деньги. Однако после начала полномасштабной войны решил воспользоваться сложной ситуацией и попробовать еще раз.

"Он пытался воспользоваться сложной общественно-политической ситуацией в Украине в своих корыстных целях. На этот раз в июле 2022 года злоумышленник обратился уже в суд с теми же поддельными документами. Суд оставил это заявление без рассмотрения", – отметили в ДБР.

Правоохранители, получив уведомление суда о таком обращении, провели экспертизу документов, которая показала, что рукописный текст от имени экс-прокурора Владимира Шапакина в этом договоре сделан уже после его задержания.

На основе этих фактов экс-чиновнику ГПУ сообщили о подозрении в использовании заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины в редакции по состоянию на 22.07.2015), а также в представлении заведомо подложных доказательств, совершённом по корыстным мотивам (ч. 4 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

Санкции этих статей подразумевают лишение свободы до пяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Алексей Корниец "крышевали" коррупционные схемы и были задержаны при получении взятки более 3 млн грн. При задержании у Шапакина было обнаружено в общей сложности от 500 тысяч долларов, а также драгоценности и ценные бумаги. А у Корнийца было найдено 35 пакетов с бриллиантами.

24 июля 2015 года Шапакин внес залог в 6,4 млн гривен и вышел из СИЗО.

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