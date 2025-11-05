Действовали на опережение: танки украинских штурмовиков разнесли группу оккупантов в укрытии. Видео

Украинские бойцы продолжают уничтожать врага на фронте. На этот раз на "охоту" выезжали два танка 5 отдельной штурмовой Киевской бригады.

Видео дня

Благодаря метким выстрелам наши воины разнесли группу оккупантов, которые прятались в укрытии. Видео слаженной работы обнародовали в Telegram-канале 5 ОШБр.

У россиян нет шансов выжить на украинской земле

За дело по ликвидации противника взялись команды танков "Грин" и "Кизи". Бронемашины приблизились к зданию, где находились российские штурмовики, которые готовились к атаке.

"Однако, экипажи 5 ОШБр действовали на опережение. После нескольких прицельных выстрелов вражеская группировка была уничтожена", – говорится в сообщении.

Огневое поражение противника из танков было осуществлено успешно, что значительно снизит наступательный потенциал врага на этом отрезке фронта.

Напомним, накануне стало известно, что бойцы Сил специальных операций совершили успешный налет на позиции врага на Северо-Слобожанском направлении. В результате слаженных действий было ликвидировано 13 военнослужащих РФ. Впоследствии группа ССО успешно вышла из района действий, чтобы выполнять следующие задачи.

Как писал OBOZ.UA, ранее артиллерия и разведывательно-ударные группы БпЛА пограничной бригады "Гарт" нанесли серии точных ударов по вражеским позициям. В результате операции были обезврежены по меньшей мере шесть захватчиков. Удары были нанесены по врагу на Южно-Слобожанском направлении.

