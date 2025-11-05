УкраїнськаУКР
Действовали на опережение: танки украинских штурмовиков разнесли группу оккупантов в укрытии. Видео

Действовали на опережение: танки украинских штурмовиков разнесли группу оккупантов в укрытии. Видео

Украинские бойцы продолжают уничтожать врага на фронте. На этот раз на "охоту" выезжали два танка 5 отдельной штурмовой Киевской бригады.

Благодаря метким выстрелам наши воины разнесли группу оккупантов, которые прятались в укрытии. Видео слаженной работы обнародовали в Telegram-канале 5 ОШБр.

У россиян нет шансов выжить на украинской земле

За дело по ликвидации противника взялись команды танков "Грин" и "Кизи". Бронемашины приблизились к зданию, где находились российские штурмовики, которые готовились к атаке.

Действовали на опережение: танки украинских штурмовиков разнесли группу оккупантов в укрытии. Видео

"Однако, экипажи 5 ОШБр действовали на опережение. После нескольких прицельных выстрелов вражеская группировка была уничтожена", – говорится в сообщении.

Действовали на опережение: танки украинских штурмовиков разнесли группу оккупантов в укрытии. Видео
Действовали на опережение: танки украинских штурмовиков разнесли группу оккупантов в укрытии. Видео

Огневое поражение противника из танков было осуществлено успешно, что значительно снизит наступательный потенциал врага на этом отрезке фронта.

Действовали на опережение: танки украинских штурмовиков разнесли группу оккупантов в укрытии. Видео
Действовали на опережение: танки украинских штурмовиков разнесли группу оккупантов в укрытии. Видео

Напомним, накануне стало известно, что бойцы Сил специальных операций совершили успешный налет на позиции врага на Северо-Слобожанском направлении. В результате слаженных действий было ликвидировано 13 военнослужащих РФ. Впоследствии группа ССО успешно вышла из района действий, чтобы выполнять следующие задачи.

Как писал OBOZ.UA, ранее артиллерия и разведывательно-ударные группы БпЛА пограничной бригады "Гарт" нанесли серии точных ударов по вражеским позициям. В результате операции были обезврежены по меньшей мере шесть захватчиков. Удары были нанесены по врагу на Южно-Слобожанском направлении.

