Действовал не сам, а имел сообщников: в Нацполиции рассказали, как разоблачили злоумышленника, который по заказу РФ устроил взрыв в Днепре

Украинские правоохранители раскрыли подробности теракта в Днепре, совершенного 14 декабря 2024 года по заказу российских спецслужб. Для совершения преступления страна-агрессор привлекла троих людей.

Видео дня

Стоит отметить, что взрывное устройство злоумышленники заложили с ребенком на руках. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Подельники российских террористов устроили взрыв вблизи одного из административных зданий в центре Днепра. Тогда в результате происшествия погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них двое полицейских. Уже через несколько часов после теракта правоохранители задержали непосредственного исполнителя преступления. Им оказался 37-летний уроженец Днепра, проживавший в Одессе и работавший на спецслужбы России.

Также следователи выяснили, что мужчина действовал не сам, а имел еще двух подельников. Ими оказались супруги – 33-летний мужчина и его 25-летняя жена, проживавшие вместе со своим несовершеннолетним ребенком.

По заданию российских спецслужб злоумышленники изготовили взрывное устройство для теракта, спрятали его в пакет, заложили в заранее определенное место и следили, пока "исполнитель" заберет сверток. Видео с камеры наблюдения зафиксировало, что они заложили взрывное устройство с ребенком на руках.

В результате проведения обыска по месту жительства правоохранители нашли и изъяли составляющие нового устройства, предупредив тем самым совершение нового теракта на территории Днепра. Сейчас все трое приспешников врага находятся под стражей.

В полиции отметили, что российские спецслужбы систематически пытаются убить или ранить правоохранителей и военных в тылу. Причем оккупанты делают это руками украинцев, которых вербуют через социальные сети.

Правоохранители подчеркнули, что такие меры направлены на дестабилизацию ситуации для усиления негативных эмоций со стороны украинского народа и нареканий на силовые структуры государства.

Напомним, сотрудники Службы безопасности в Хмельницком предотвратили теракт, который планировали организовать российские спецслужбы. Во время спецоперации был задержан агент РФ, получивший задание от своего куратора и планировавший установить взрывчатку вблизи пунктов базирования Сил обороны на территории города.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 февраля стало известно, что сотрудники СБУ и Национальной полиции задержали пятерых агентов РФ в трех областях. Злоумышленники подожгли объект железной дороги, авто военного и здание горсовета.

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