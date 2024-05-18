ДБР сообщило о подозрении директору ФСБ Бортникову и еще 20 российским генералам: подробности

ДБР сообщило подозрение директору ФСБ России Александру Бортникову в организации государственной измены бывшим руководством СБУ в разжигании национальной розни и ненависти в Украине, а также в препятствовании протестным акциям в 2013-2014 годах. Также подозрения сообщены 20 высокопоставленным должностным лицам спецслужб РФ, среди которых директор Федеральной службы войск Росгвардии Виктор Золотов и другие генералы ФСБ.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Как было установлено, Бортников разработал преступный план по подавлению протестных акций украинцев в 2013-2014 годах с целью сохранения тогдашнего режима в Украине. Конечной целью была дальнейшая аннексия части территории Украины под предлогом якобы "гражданского противостояния".

Одной из ключевых задач ФСБ РФ было недопущение евроинтеграционных процессов Украины и ее вступления в НАТО.

"Отказ высшего руководства Украины от Евроинтеграции был заранее спланирован РФ, поэтому были заранее приняты меры по предупреждению протестных акций и разработаны сценарии их силового разгона. Для этого в октябре 2013 года в наше государство приезжал тогдашний Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев с инструктажем руководства включая заместителя Секретаря Владимира Сивковича о разгоне потенциальных протестных акций с максимальной жестокостью и применении чрезмерной силы для запугивания других активистов", – сообщили в ДБР.

Для подавления протестных акций глава ФСБ Бортников дал указание тогдашнему главе СБУ, также имевшего российское гражданство, содействовать сотрудникам ФСБ в их противоправной подрывной деятельности.

Следуя этому указанию, первый заместитель председателя СБУ и руководитель Антитеррористического центра в ноябре-декабре 2013 года привел подчиненных спецназовцев в готовность по степени "Повышения". Уровень террористической угрозы определили как "Потенциальная", приравнивая таким образом протестующих к потенциальным террористам.

В декабре 2013 года командующий Внутренними войсками МВД Украины, по указанию заместителя командующего Внутренними войсками РФ, начал подготовку к силовому разгону и расстрелу активистов. Для этого 12 декабря 2013 он обратился с письмом к министру обороны Украины с просьбой безвозмездно передать Внутренним войскам 4 миллиона патронов, 100 тысяч гранатометных выстрелов ВОГ-25 и другое военное имущество.

Кроме того, по указанию директора ФСБ РФ и по приглашению бывшего главы СБУ, 13 декабря 2013 года в Киев прибыла группа из 20 сотрудников ФСБ, инструктировавших украинских правоохранителей о противодействии Евромайдану.

Украинские правоохранители собирали видеозаписи, которые провоцировали социальные конфликты между участниками Майдана и его противниками. Эти материалы публиковались в Интернете на специально созданном YouTube-канале и отправлялись в ФСБ отчеты о проделанной работе.

Бывшие глава СБУ и начальник ГЗНИ Службы 2022 года перешли на сторону врага, в связи с чем СБУ привлекло их к уголовной ответственности за государственную измену в условиях военного положения. Также они заняли руководящие "должности" в незаконно созданных органах безопасности на частично оккупированных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей, их действия следователями ДБР дополнительно квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины.

В целом следователи ДБР сообщили о подозрении по нескольким статьям (некоторым фигурантам обновили подозрения):

председателю ФСБ Александру Бортникову;

20 генералам ФСБ;

бывшему председателю СБУ, начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ;

первому заместителю главы СБУ – руководителю Антитеррористического центра.

Напомним, что беглому олигарху Константину Жеваго и его сообщникам объявлено о новом подозрении в незаконном выведении 519 миллионов гривен из банка "Финансы и Кредит". В результате преступной деятельности банк понес убытки в размере 1,4 миллиарда гривен.

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