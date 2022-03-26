Данилов: в России ищут виновных в том, что не взяли Киев за четыре дня

Российская власть начала искать виновных в провале полномасштабной войны против Украины. Оккупанты несут серьезные потери, однако украинским военнослужащим еще рано расслабляться.

Такое заявление в эфире украинского телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов вечером в пятницу, 25 марта. "Сейчас идет выяснение отношений внутри военно-политического руководства РФ. Все доказывают, что не они виноваты в том, что за четыре дня не взяли Киев, как они рапортовали перед своим фюрером", – сказал он.

По словам Данилова, защитники Украины продолжают уничтожать генералов вражеской армии, поэтому некоторые из них начали увольняться.

Видео дня

"Они сейчас будут переформатироваться. Им не удалось быстро захватить нашу страну. Но это не значит, что угроза исчезла и они сложили руки и подняли белый флаг. До этого еще нужно подождать немного, немного поработать", – заявил секретарь СНБО, добавив, что "победа будет за нами".

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже более 16 тысяч человек личного состава. Также россияне лишились более 560 танков, 1600 боевых бронированных машин, 240 самолетов и вертолетов, 5 кораблей и катеров, а также сотни единиц другой техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!