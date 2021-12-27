Данилов: в Крым завезли 600 тысяч граждан РФ, идет полное перевооружение

Российская Федерация отвезла на территорию временно оккупированного Крыма не менее 600 тысяч своих граждан. Этим страна-агрессор создает на украинском полуострове плацдарм для расширения своего влияния в регионе.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в комментарии "Крым.Реалии". На YouTube-канале издания опубликован сюжет о Севастополе как регионе полуострова, который наиболее активно заселяем россиянами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В настоящее время там идет полное перевооружение и постоянно проходят обучение. По данным нашей разведки, они ввезли уже туда более 600 тысяч граждан РФ, чтобы заселить территорию Крыма", – подчеркнул Данилов.

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По данным российской статистики, с 2014 года на территорию Крымского полуострова, без учета Севастополя, переехало около 117 тысяч человек.

В сюжете привели слова подконтрольного РФ "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева: по "потреблению воды и хлеба", он высчитал, что в городе проживает более 700 тысяч человек.

Правозащитники же убеждены, что реальное количество россиян, перебравшихся за это время в Крым, гораздо больше. К тому же речь идет преимущественно о милитаризованном населении – военных и силовиках из РФ.

Правоохранители указывают на сложность изучить нынешний демографический состав временно оккупированного полуострова. Прокуратура АР Крым и города Севастополя вместе с экспертами продолжают разрабатывать методы, позволяющие посчитать количество переселенных россиян и тех, кого оккупация заставила покинуть полуостров.

Глава ведомства Игорь Поночевный подчеркнул, что пока рабочая группа исследует международный опыт и ищет методики – возможно, похожие на те, которые использовали для конфликта в Югославии.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, якобы РФ в 2014 году сохранила мир в Крыму. Он выразил убеждение, что оккупация полуострова помогла не допустить туда "украинских ультранационалистов, экстремистов" а также "наемников из Европы и США".