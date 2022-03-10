Данилов: готовились к войне с ноября, но открыто сказать об этом украинцам не могли

Украина еще с ноября 2021 года готовилась к полномасштабному вторжению России. Но сказать об этом украинским гражданам власть не могла.

Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "Радио Свобода". При этом для Украины стало неожиданным нападение со стороны Беларуси, это стало "ударом в спину".

"Мы не могли обществу сказать, что завтра будет война. Это было недопустимо, потому что это была одна из тактик РФ, чтоб тут начался хаос. Мы до последнего держались, мы до последнего готовились. Мы ясно понимали, что это произойдет" – сказал Данилов.

Видео дня

Говоря о роли Беларуси, он добавил: "Мы не ожидали, что они пойдут по всем фронтам. Это была для нас неожиданность. Такого "удара в спину" мы не ожидали". Украина готовилась к тому, что российские оккупанты пойдут в наступление на крымском и харьковском наступлении (помимо, разумеется, донецкого и луганского).

Как сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин может согласиться на прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидер нашего государства уже давно готов к встрече с агрессором.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!