Чтобы взять Киев, оккупантам нужно три армии, которых у них нет, – Арестович

Кирилл Лютый
Расследования
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Алексей Арестович
nosound
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Российские оккупанты, вероятно, еще попытаются штурмовать Киев, но ничем хорошим для них такая инициатива не закончится. Также вражеская армия безуспешно пытается наступать на Харьков, хоть и сконцентрировала там почти треть войск, которые зашли в Украину.

Об этом во вторник, 8 марта, в эфире украинского телемарафона рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. О ситуации в городах страны он рассказывал в характерной для себя спокойной манере.

"Чтобы взять Киев, нужно три армии, которых у них нет. Я не знаю, на что они рассчитывают. Просто выполняют приказ. Не хватает смелости отступить", – заявил Арестович.

Что касается Запорожской АЭС, то она работает в нормальном режиме, сейчас объект контролируют простые российские солдаты-срочники. "В Энергодаре ЗАЭС работает стабильно. Группировки, которые там были куда-то подевались. Так как они слишком много на себя взяли, такими силами нельзя удержать такое пространство", – рассказал Арестович.

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Отдельно он высказался о ситуации в Мариуполе, который окружили российские оккупанты. По его словам, украинские военные надежно держат оборону, а в ходе контратаки ВСУ разбили вражескую танковую роту.

"Уважаемые мариупольцы, я знаю город, взять вас невозможно. Вас надежно там защищают, россияне используют тактику заложников. Несмотря на то, что есть перебои со связью и ресурсами, надо понимать, что весь мир помнит о вас. Мы сделаем сверхчеловеческие усилия, чтобы добиться этого коридора. Это будет достигнуто и те, кто захотят, смогут выйти", – добавил советник главы ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО боится брать на себя ответственность за спорные вещи, которые могут привести к конфронтации с Россией. Также глава государства подчеркнул, что Украина не собирается на коленях умолять Альянс о каких-либо решениях.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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