Появление новой "звезды" в рядах Минобороны поначалу не привлекло моего внимания. Надо было "отмыть" закупщиков Министерства, годами безбожно обворовывавших войско, вот и применили известный в бюрократических кругах прием - создали отдельное ГП (государственное предприятие).

Сразу хочу отметить: ГП - это всего лишь инструмент, который можно использовать по собственному усмотрению. Ножом можно колбасу порезать, а можно и...

Но со временем фигура новоназначенного руководителя этой ГПшки привлекла мое внимание.

Молодой человек. Энергичный. С хорошим образованием. Казалось бы, что еще нужно?

Но, начала появляться информация, которая испортила мой оптимизм, превратив его в "озабоченность".

С 2014 года человек работает чиновником на разных должностях. И этот чиновник в 2021 году покупает квартиру в Стамбуле, которая (говорят) реально стоит около 300 000 евро. Очередная очаровательная жена-бизнесвумен?

Согласно декларации чиновника, 50% квартиры принадлежит другому лицу. Бывает. Но, лицо это – теща господина Жумадилова. И такое у нас бывает! Ну, может, Председатель Верховной Рады Стефанчук арендовать жилье у собственной тещи да еще и получать компенсацию из бюджета.

В том же 2021 году жена господина Жумадилова получает... российское гражданство. Сам Арсен Жумадилов объясняет это тем, что на жену постоянно оказывали давление российские оккупанты. Вполне возможно. Но, давят на всех, а вот гражданство РФ получают далеко не все...

В ответе на запрос Дмитрия Тузова сам Жумадилов отвечает, что он и сам посещал оккупированный полуостров, находясь на государственной службе. Стоп! А, это уже КАК??? Да, так. Надо было, взял и уехал. Интересно, как на такие поездки чиновника реагировала Служба безопасности? Похоже, никак.

На вопрос "как вы попали на эту должность, кто вас рекомендовал?" Арсен коротко отвечает: "общественность". Так и представляю себе митинг "общественности" перед окнами Ермака: "Даешь Жумадилова директором ГП!"

Назначение Арсена Жумадилова состоялось именно на закате "плодотворной работы" в Министерстве Алексея Резникова. Итак, никогда не поверю, что создание ГПшки и назначение Жумадилова произошло без согласования с Офисом Ермака. Или, если хотите, Зеленского.

Как человека, живущего войной уже десять лет, меня всегда интересует поведение и карьера человека именно в этот период. Ища материал, касающийся деятельности Арсена Жумадилова, наткнулся на комплементарную статью в "Крым-реалии" о том, как Арсен взялся "с оружием в руках" защищать Родину. Скажу откровенно, на месте Жумадилова я бы попросил удалить этот материал, от которого за версту пахнет примитивной заказухой.

Ну, судите сами: с каким оружием и в чьих руках мог защищать государство на передовой человек, который взялся заботиться о закупках медицинских препаратов для ВСУ? Я никоим образом не хочу унизить эту деятельность – она крайне нужна! Как нужны в Вооруженных Силах и юристы, и экономисты, и финансисты! Все эти специалисты крайне нужны войску, и они делают крайне важное дело! Но, при чем здесь "с оружием в руках"???

Кроме того, лично меня удивил тот факт, что в декларации сам Арсен указывает, что получал "боевые". Не сомневаюсь, но имею вопрос: всем ли в Краматорске выплачивали боевые? Может, ревизия в МО сейчас как раз и ищет те "нецелевые расходы", о которых уже так громко рассказывают новые "ревизоры"?

Ну, и вовсе мне не понятно награждение Арсена Жумадилова "Стальным крестом", которым награждаются воины "за планирование, организацию и руководство военными действиями". Даже не ловко и спрашивать, какими такими "военными действиями" руководил Арсен...

Пока ГПшка еще не заработала, так что выяснить истинные намерения, как самого Арсена Жумадилова, так и тех, кто его назначил, мы сможем чуть позже. А сейчас стоит наблюдать за назначениями чиновников в это ГП: если начнут появляться "специалисты" с телевизионным образованием, "вторые помощники помощников офиса" или "лучшие подруги соседки" - диагноз можно поставить уже сейчас: строится новый "схематоз".