Что не так с приложением "Кабинет моряка" и почему Ukrainian Seafarers Union считает что знакомые нам коррупционные схемы возвращаются под новой вывеской. Заявление от 09.11.2021

04.11.2021 Министерство инфраструктуры Украины объявило "о восстановлении электронных сервисов для моряков" после практически 3,5 месяцев остановки работы реестра, кабинета моряка и тестирования моряков.

Сервисы были остановлены 15.07.2021 в результате действий Службы безопасности Украины по возвращению реестра и остановки деятельности ОПГ приносившего, по заявлениям СБУ, "до 150 млн долларов в год".

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За эти 3,5 месяца абсолютно ничего не известно о бенефициарах схемы и предъявленных подозрениях, при том, что очевидно, что вымогательство у ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ моряков делалось не одним и не двумя людьми, а организованной группой, в которую, скорее всего, входили СОТНИ лиц и десятки чиновников. Кроме сообщений о вручении подозрений двум пешкам-агентам – больше никакой информации.

Похоже , что очередное громко объявленное дело закончилось НЕ МЕНЕЕ ГРОМКИМ ПШИКОМ от наших правоохранительных органов, когда факт ОГРОМНЫХ хищений у ОГРОМНОГО количества людей на лицо , а виновных, как обычно, нет.

Вопросы "Зачем вообще Украине такая беспомощная Служба безопасности?" и "Чью безопасность она охраняет?", остаются риторическими.

Однако вернемся к сообщению МИУ от 04.11.2021 .

Интересно, и очень важно, что в тексте сообщения, все написано ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО осторожно. Из восстановленных ресурсов там указывается только сайт инспекции по дипломированию, который переехал на государственный портал itcs.gov.ua Ранее он размещался на заблокированном ныне ресурсе itcs.net.ua и, по всей видимости, полностью контролировался преступной группой, занимавшейся вымогательством этих самых 150 млн долларов в год у моряков.

Ни о каких "восстановленных кабинетах моряка" там не упоминается. Более того, там указывается, что в течение месяца "ресурсы будут работать в тестовом режиме " и что МИУ "по результатам, инициирует проведение широкого обсуждения для усовершенствования системы"

Только поздним вечером пятницы (что характерно) 05.11.2021 на сайте itcs.gov.ua , появилось сообщение про мобильное приложение "Кабинет моряка".

Это приложение нам прекрасно и ДАВНО знакомо.

Оно было добавлено в магазины приложений еще 10 августа 2021 года . И является кровным братом и наследником таких легендарных приложений как e-sailor и MDU.

Мы считаем , что это разные названия ОДНОГО И ТОГО ЖЕ ПРИЛОЖЕНИЯ в котором просто меняют интерфейс , когда информационный шум про коррупционную составляющую предыдущего становится сильно уж мешающим.

Именно через ЭТИ ПРИЛОЖЕНИЯ ВСЕГДА РАБОТАЮТ АГЕНТЫ И РЕШАЛЫ И ИМЕННО ЭТИ ПРИЛОЖЕНИЯ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ТРЕБОВАЛИ УСТАНОВИТЬ ДЛЯ ДАЧИ ВЗЯТКИ ЗА ЭКЗАМЕН.

23.08.2021 на сайте itcs.net.ua было опубликовано смешное заявление директора ЧП "Проводник" Д. Клименко который совместно с "группой волонтеров" (это не шутка) разработал это приложение и "передавал" его в распоряжение ИПДМ.

По данным из ИПДМ на тот момент, переданное "волонтерами" приложение, было ни чем иным как просто оболочкой, а полный контроль оставался у этих самых "волонтеров"

Потом, 28.08.2021 это приложение пытались представить как защищенное и государственное на сайте itcs.net.ua.

Не смотря на заявление МИУ что официальный кабинет моряка не работает.

Через неделю сайт itcs.net.ua и связанные с ним ресурсы были заблокированы по запросу властей через суд. Тогда у власти хватило смелости и сил не пойти на шантаж ОПГ и заблокировать наглую продажу документов.

НО К НОЯБРЮ СИТУАЦИЯ ПОМЕНЯЛАСЬ.

Не понятно что делалось эти 3,5 месяца, но альтернативы "кабинету" от ОПГ создано не было. Как и не понятно почему , так и не запустился гос реестр и вообще, разрабатывался ли он. Ручная подача также не заработала.

Подтверждение по стажу инициированное в сентябре увязло в наглом саботаже экс-экологов пристроившихся в Морскую Администрацию, не собирающихся комиссий ГКК, "болеющих" секретарей ГКК и капитанов портов. Все , вероятные , "консервы" мафии последние три месяца "работали" на саботаж получения дипломов без взяток.

И вот ,в конце октября, от тех же самых агентов что работали летом, поползли слухи что " все порешали и скоро все заработает".

Было очень интересно, как это заработает.

И все случилось удивительно просто.

ТО ЖЕ САМОЕ, разработанное понятно какими "волонтерами" , ПРИЛОЖЕНИЕ ЧТО В АВГУСТЕ ОБЪЯВИЛИ НЕ ЗАКОННЫМ И ПРИКРЫЛИ ВМЕСТЕ С САЙТОМ itcs.net.ua , ОБЪЯВИЛИ ЗАЩИЩЕННЫМ И ЗАКОННЫМ (только на сайте itcs.gov.ua)

При этом не представив никаких доказательств защищенности данных, например от Госслужбы защиты информации или иных официальных государственных структур.

Реестр "вернули" в распоряжение тому же господину О. Грибову, который и был его "распорядителем" до операции СБУ 15 июля. И у которого , получается реестр и отбирали.

За 3,5 месяца , от распоряжения Юрий Васьков от 22 июля о заказе бланков, ОНИ ДО СИХ ПОР ТАК И НЕ ПОЛУЧЕНЫ. Более того в сентябре были списаны 56 000 бланков. Понес ли кто-то ответственность за их порчу? Это же сотни тысяч грн бюджетных средств.

Мы считаем что бланки не печатают и уничтожают нарочно . Чтобы узаконить НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ украинскому законодательству распечатки "имени г-на Глазкова" ( и.о. главы Морской Администрации до 14.06.2021) . Эти распечатки, скорее всего, нужны были с одной целью : с целью возможности распечатывания документов агентами имеющими доступ к "кабинету" и последующей продажи распечаток морякам. За большие деньги.

С 1го ноября, "подпольно", в Морречсервисах начали "сдавать" тест АСТ и уже вторую неделю он продается точно так же как продавался в июне-июле. Наши представители видели лично и имели возможность пообщаться с моряками, сдававшими тесты, которые подтвердили что проходят их через агентов.

Только в этот раз, туда не приходит ни СБУ , ни чиновники МИУ и никто не говорит про схему со 150 млн долларов. ХОТЯ ПО СУТИ РАБОТАЕТ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ.

Давайте подведем наши неутешительные итоги:

1) "Кабинет моряка" - это тоже самое приложение что " волонтеры" уже хотели всучить нам в августе , а до того ,предлагали его же, под торговыми марками e-sailor и MDU.

Памятуя о том, что "бесплатный сыр может быть только в мышеловке" , надо понимать что "волонтеры" разрабатывали свой "кабинет" не от большой любви к государству, чтобы передать ему его бесплатно. А от любви к деньгам. Деньгам моряков.

2) Никаких убедительных доказательств защищенности данных моряков в "Кабинете моряка" предоставлено не было. Мы должны полагаться на слова ИПДМ. Организации , которая, по меньшей мере, последние годы , строила коррупционные схемы, всячески изыскивала способы ограбления моряков и уже рассказывала про защищенность этого же кабинета и приложения, что не раз было опровергнуто СБУ и МИУ.

3) По сообщению от 28.08.2021 с сайта itcs.net.ua можно видеть, что они называют свое приложение "таким же как ДИЯ" И У НАС ЕСТЬ ОБОСНОВАННЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ что именно это приложение нам будут пытаться подсунуть вместо настоящего государственного кабинета моряка в Дие.

К сожалению, есть все основания полагать что раз за 3,5 месяца государство не смогло предложить ничего лучшего чем тот же самый кабинет мафии, позволить им продажу экзаменов, возмутительный по качеству тест АСТ и не законные распечатки вместо гос. бланков, то и обещанная нам интеграция кабинета моряка в Дию окажется всего лишь несбыточной мечтой.

4) Очевидно что реестр находящийся в облаке и который государству так полностью и не возвращали, кабинет, тест АСТ и распечатки с QR кодами, являются ЕДИНОЙ ЭКОСИСТЕМОЙ , которой ОПГ по сути ШАНТАЖИРУЕТ государство.

По нашему мнению, все выглядит так что ОПГ предлагает готовый вариант от кабинета до диплома и лояльность "своих чиновников", в обмен на право продавать документы от имени государства, как они это и делали раньше до 15го июля.

В противном случае, они блокируют и по сути парализуют всю систему дипломирования. Чем они и занимались последние два месяца.

Используя "своих" чиновников они максимально тормозят все альтернативные варианты. Законное подтверждение стажа инициированное Vitaly Kindrativ и честная выдача документов блокируется коррупционерами в ИПДМ, Морской Администрации и Капитаниях .

Кроме того , их представители из "клубных" центров пытаются помешать морякам работать по продленным документам, рассылая письма по иностранным морским администрациям.

На наш взгляд, правильным ответом на это , были бы действия правоохранительных органов и реальные уголовные дела в рамках операции 15 июля. ДЛЯ РЕАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ СХЕМЫ. КОТОРЫЕ ВСЕМ, И СБУ ТОЖЕ, ПРЕКРАСНО ИЗВЕСТНЫ.

Ибо не наказанное зло возвращается.

Что мы, собственно говоря, и наблюдаем.

Наша организация, Ukrainian Seafarers Union более года борется с ТОТАЛЬНОЙ коррупцией в сфере дипломирования моряков и мириться с этой ситуацией не намерена.