Через пять лет нашли тело Тараса Познякова: что известно об убийстве водителя BlaBlaCar под Киевом
Под Киевом СБУ через пять лет после громкого исчезновения водителя BlaBlaCar львовянина Тараса Познякова наконец нашла его тело. Его обнаружили на участке дороги Житомир – Киев, между селами Бузова и Гуровщина.
А за день до этого Верховный Суд Украины оставил в силе пожизненный приговор Дмитрию Голубу, одному из убийц Тараса. Второй участник преступления Луан Кингисепп долго скрывался от следствия. Но погиб в результате взрыва в доме по проспекту Науки в Голосеевском районе Киева.
Тарас Позняков пропал 4 апреля 2016 года недалеко от Киева. Он вез двух пассажиров, которых взял на сервисе попутчиков BlaBlaCar. Правоохранители долгое время не могли найти Познякова.
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До Киева так и не доехал
Эта трагедия произошла 4 апреля 2016 года. Тарас пропал на подъезде к Киеву. Молодой парень взял в попутчики двух мужчин через сервис BlaBlaCar, когда ехал из Львова в столицу на своем "Ауди 6". Правда, на сервисе преступники представились женскими именами.
Попутчиками оказались Луан Кингисепп и Дмитрий Голуб, оба были бойцами "Правого сектора", закарпатского подразделения "Сонечко". Это именно то подразделение, которое участвовало в перестрелке в Мукачево. (Тогда они подъехали к офису местного бизнесмена и депутата Михаила Ланьо и убили человека. Конфликт разгорелся из-за контрабанды).
Под Киевом Тарас исчез. Позже полиция в одном из гаражей села Чабаны обнаружила его "Ауди 6" со следами крови внутри. Переднее сидение было прострелено.
Кто такой "Тоф"?
По этому делу 16 августа 2016 года в Хмельницкой области на квартире приятеля был задержан один из подозреваемых Дмитрий Голуб ("Тоф") 1979 года рождения. Сам он уроженец России. Жил в Черновцах, где много лет разыскивался за ограбление. Он с подельником возле кафе ограбил и избил подростка, отобрал у него мобильный телефон.
Кроме этого, у Голуба был обнаружен пистолет "Макарова" без документов. Правда, суд города Изюм оправдал его за это преступление. На суде Голуб заявил, что он доброволец, боец ПС, участник АТО, поэтому может ходить с оружием. Однако по официальным данным Голуб не числился в ДУК "Правый сектор", не был участником АТО и не имел статуса ветерана.
Голуб отбывал наказание по ограблению в Черновцах, за что и разыскивался 14 лет.
Голуб появляется в соцсетях, на одной из своих нескольких страничек он сообщил, что вступил в "Лукьяновский батальон" в 2016 году (он как раз оказался в Лукьяновском СИЗО в Киеве). У него в друзьях есть несколько бывших добровольцев, которые сидят в СИЗО. Они нередко постят фото прямо из камер, на заднем плане у них видны нары, столы с провизией.
Дмитрий Голуб так и не дал показаний о том, что произошло с Тарасом Позняковым и где он может находиться, воспользовавшись 63-й статьей Конституции Украины.
Сейчас в Черновцах живет брат Дмитрия Голуба, Максим. Ранее он служил в батальоне "Луганск-1", затем в ВСУ. Теперь занимается волонтерством.
Странная смерть "Луки"
Как ни странно, но никому не удавалось задержать второго преступника Луана Кингисеппа. Как только оперативники собирались его где-то брать, он бесследно исчезал. Это может свидетельствовать лишь об одном – у "Луки" были связи в силовых органах. Это и позволяло ему долгое время уходить от наказания.
Да и смерть Кингисеппа выглядит весьма странной. По некоторым данным, после взрыва в киевской квартире оттуда выбежала девушка. Официальная версия гибели Кингисеппа – неосторожное обращение со взрывным устройством. Человек, который бывал в зоне АТО, имел оружие и явно умел обращаться со взрывными устройствами, так нелепо погиб.
В любом случае, надежда на то, что "Лука" сможет дать показания о месте нахождения Тараса Познякова, исчезла.
Один из сослуживцев "Луки" и "Тофа" рассказал нам, что они тоже не верят в случайную смерть Кингисеппа. "Он – опытный боец. Оба они участвовали в боях за Карловку, Пески, Степановку. Он не мог случайно подорваться".
Как говорит их сослуживец, на Майдане "Лука" одним из первых шел в бой с "беркутовцами" в феврале 2014 года. После Майдана он с "Тофом" отправились в Закарпатье, а оттуда на восток. "В бою на "Тофа" можно было положиться, да и на "Луку" тоже. Но одно дело бой, а вот в жизни они были тоже агрессивными, они всегда искали что-то отобрать, отжать. У них всегда была жажда к легким деньгам", - говорит бывший военный. И оба они были заклятыми "нациками".
Участвовал в закарпатском "Сонечке"
Сам Луан Кингисепп, 1991 года рождения, также является жителем России из Кирово-Чепецка Кировской области. Луан увлекался интернет-играми, работал в магазине техники. Однако умудрился украсть там телефоны.
В Украине он появился во время Майдана. Совершенно случайно сохранилась его фотография в Киевской мэрии, когда там проживали участники Майдана. На страничке руководителя Черкасской организации ПС Андрея Гоцы, который является жителем Ужгорода, летом прошлого года появилось фото добровольцев, среди которых и Кингисепп. Подписано, что фото сделано 30 июля 2014 года под Авдеевкой.
В Мариуполе местные жители вспомнили и "Тофа", и "Луку". "Тоф" тогда жил у них и отличился тем, что убил редких лебедей. А "Лука" часто приезжал к нему и представлялся разведчиком ПС.
Волонтеры в 2015 году писали о Луане Кингисеппе как о россиянине, который приехал воевать за Украину. Специально для него они привезли форму и даже собирались помогать с получением украинского гражданства. Сам "Лука" на своей страничке в соцсети благодарит волонтеров за помощь.
"Лука" участвовал во многих акциях закарпатского "Сонечка", которое являлось подразделением ПС. В начале декабря 2014 года это подразделение пришло в кабинет проректора Ужгородского университета Александра Сливки выяснять, почему он агрессивно высказался против них. Во время визита бойцы выломали двери в кабинет. В этой акции засветился и Кингисепп.
Однако уже в конце декабря проректор по воспитательной работе этого вуза Федор Шандор навестил "Сонечко" в Донецкой области. На фото события есть и "Лука". Об этом он же сообщил и у себя на страничке.
Также у "Луки" есть супруга - Ирина Кингисепп (Орлова), уроженка Республики Коми. Старше его на шесть лет. С ней они познакомились во время игр еще в России, она же навещала его и в Закарпатье. Сейчас женщина удалила все свои странички в соцсетях.