Чиновников РГА с Житомирщины подозревают в присвоении 4 млн грн бюджетных средств: открыто производство

В Житомирской области пресечена деятельность преступной группы с коррупционными связями, которая "специализировалась" на присвоении бюджетных средств за утраченное имущество при отселении из радиоактивно загрязненных территорий. В совершении противоправных действий подозреваются должностные лица одной из райгосадминистраций области.

Как сообщила пресс-служба Житомирской областной прокуратуры, по отлаженной схеме группа незаконно присвоила более 4 миллионов гривен. В нее входили начальник управления, начальник отдела РГА и местного субъекта оценочной деятельности.

Отмечается, что, злоупотребляя своим служебным положением, путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, в 2017-2020 годах они наладили механизм противоправного завладения бюджетными средствами. Деньги были предназначены для компенсации за утраченное недвижимое имущество в случае отселения или переселения из радиоактивно загрязненных территорий.

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В прокуратуре отметили, что должностные лица привлекали жителей Коростенского района, проводили регистрацию их места жительства в полуразрушенных и нежилых зданиях в "загрязненных" селах. В дальнейшем такие граждане покупали недвижимость в "чистой" зоне, однако фактически в новоприобретенное жилье не переселялись, оставаясь проживать в Коростенском районе.

Однако "загрязненные" дома выкупались за счет бюджетных средств по завышенной в несколько раз оценке, а полученные в результате таких преступных действий средства присваивались участниками группы.

В частности, в селах Сарновичи и Берестовец Коростенского района полуразрушенные дома оценены более чем 300 000 грн каждый, что эквивалентно стоимости квартиры в областном центре. В ходе расследования задокументированы факты реализации по такой схеме 12 объектов недвижимого имущества.

15 сентября правоохранители провели ряд обысков у фигурантов производства, при которых изъяты доказательства преступной деятельности. Чиновникам РГА сообщено о подозрении (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, организованной группой лиц).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией.