Чиновников миграционной службы в Одессе будут судить за коррупцию: помогли гражданину Молдовы избежать депортации. Фото

Правоохранители разоблачили чиновников одного из управлений ГУ Государственной миграционной службы в Одесской области, которые требовали у иностранца деньги за то, чтобы его не депортировали из Украины. Речь идет о сумме в 20 тысяч долларов.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале Офиса генерального прокурора. Обвинительный акт в отношении фигурантов направили в суд.

Так, будут судить начальника управления миграционного контроля ГУ ГМС Украины в Одесской области, а также его подчиненного по факту злоупотребления влиянием (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Следствие установило, что они требовали у гражданина Республики Молдова 20 тысяч долларов за помощь в избежании депортации.

У мужчины был аннулирован украинский паспорт, поэтому его ждала принудительная депортация.

"Они обещали иностранцу повлиять на работников ГМС и судей по принятию положительного решения в его пользу по делу о принудительном возвращении в страну происхождения и о запрете въезда в Украину", – отметили в Офисе генпрокурора.

В начале июня у обвиняемых были проведены обыски по месту жительства и на работе и обнаружена крупная сумма наличных денег, а также криптовалюта, дорогие авто и объекты недвижимости. Общая сумма выявленного имущества составляет более 150 млн грн.

Среди прочего, у начальника обнаружили записанный на его мать элитный дом в 200 кв. метров и авто за 7 млн гривен. У матери чиновника в собственности также находятся несколько земельных участков, другие дома и магазины.

Правоохранители добавили, что обвиняемые отстранены от занимаемых должностей, на выявленное имущество наложен арест. В настоящее время они находятся под стражей.

Напомним, что ранее масштабную коррупцию разоблачили в Запорожской областной прокуратуре. При получении взятки в $40 тыс. (более 1,6 млн грн) поймали заместительницу прокурора Запорожской области.

Неправомерная выгода, по данным следствия, была получена за "решение вопросов" с уголовным производством, в том числе снятие ареста с имущества и освобождение подозреваемого от уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 сентября ВАКС заочно взял под стражу народного депутата Андрея Одарченко, подозреваемого во взяточничестве. Также в доход государства взыскали 15 млн грн, которые политик внес как залог.

– Ранее правоохранители разоблачили схему завладения государственными средствами при закупке элементов динамической защиты для бронированной техники ВСУ. Участники схемы разворовали 12 млн грн, за что им грозит до 12 лет заключения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!