Чиновники 'Укрзалізниці' разворовали почти 12 млн грн: организатору схемы объявили подозрение

В Украине разоблачили схему хищения средств, в рамках которой чиновники "Укрзалізниці" нанесли компании ущерб на 11,8 миллиона гривен. Они закупили уголь для отопления пассажирских вагонов по завышенной цене.

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Об этом сообщили Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины. Они сообщили о подозрении контролеру частной компании, организовавшему эту коррупционную схему.

Другим трем ее участникам – заместителю руководителя филиала АО "Укрзалізниця", руководителю отдела материально-технического обеспечения и руководителю частной компании о подозрениях сообщили еще в октябре 2021 года.

Следствие установило, что в 2018 году один из филиалов "Укрзалізниці" провел публичные торги по закупке угля для отопления пассажирских вагонов. Руководитель филиала, который был главой тендерного комитета, совместно с руководителем отдела-инициатора закупки действовали в пользу "избранного" поставщика и не допустили к аукциону другие компании.

Эта компания стала победителем торгов и поставила уголь по завышенным ценам: рыночная цена одной тонны угля на то время составляла 3770 гривен, установила товароведческая экспертиза. "Укрзалізниця" же заключила договоры по цене 4563 гривен за тонну.

"Внутренней служебной проверкой АО "Укрзалізниця" факты злоупотреблений и завышения стоимости продукции также были подтверждены, что значительно способствовало досудебному расследованию", – отметили в НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Досудебное расследование в этом уголовном производстве продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский резко осудил чиновников и государственных служащих, запятнавших себя участием в коррупции, получении взяток. Он заверил, что всех, кто пришел на свои должности, чтобы работать на свой карман, а не на благо Украины, по меньшей мере отправят под суд.

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