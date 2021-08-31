Чиновника 'Укрпрофздравницы' поймали на взятке в полмиллиона. Фото

В Киеве на взятке в 500 тысяч гривен 31 августа задержан член правления частного акционерного общества "Укрпрофздравница". Деньги он требовал за отчуждение санатория профсоюза.

Всего чиновник хотел получить 1 миллион гривен, его "взяли на горячем" после получения двух частей – 200 и 300 тысяч. Об этом сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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В ведомстве пояснили, что речь шла о позитивном решении касательно отчуждения недвижимости "Укрпрофздравницы" и продаже санатория на берегу Днепродзержинского водохранилища.

В рамках расследования была задокументирована передача первой части взятки в размере 200 тысяч гривен, а 31 августа во время передачи еще 300 тысяч гривен чиновника задержали.

По месту работы правоохранители проводят обыски. Также решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту.

В прокуратуре не назвали фамилию фигуранта. Согласно данным на официальном сайте, членами правления "Укрпрофздравницы" являются Елена Довгань, Андрей Олейник, Александр Троценко и Иван Шевченко.

Расследование ведется по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом) УК. Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью три года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее детективы НАБУ задержали члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей во время получения взятки в размере 90 тысяч долларов. Речь идет о Евгении Гетьмане. Суд отправил его под стражу, но позднее чиновник вышел под залог в 5 млн грн.