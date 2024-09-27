Чиновник НБУ Павел Поляруш прокомментировал конфликт с бойцом ВСУ

Руководитель Управления по работе с проблемными активами Национального банка Украины Павел Поляруш прокомментировал "Корреспонденту" конфликтную ситуацию, которая произошла вечером 26 сентября в Киеве. Напомним, что военнослужащий ВСУ с позывным "Бессмертный" заявил, что Поляруш был в нетрезвом состоянии, едва его не сбил и угрожал "прострелить ногу".

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"Инициатором конфликта я не являлся. Был трезв, защищался от нападающего, когда получил удар. Сейчас активно сотрудничаю с полицией, прошел медицинское освидетельствование. Призываю не манипулировать информацией и ожидаю объективного расследования", – прокомментировал Поляруш ситуацию со своей стороны.

На опубликованном в социальных сетях видео видно, что Павел Поляруш стоит с мобильным телефоном в руках, а военный за кадром утверждает, что чиновник НБУ угрожал прострелить ему ногу. Сам Поляруш на видео отрицает все, что говорит военный, а также утверждает, что ему разбили очки и требует за это компенсацию, чтобы купить новые.

Напомним, Павел Поляруш был назначен руководителем Управления по работе с проблемными активами Национального банка в апреле 2023 года. До этого он занимал должность советника заместителя Министра обороны и отвечал за налаживание сотрудничества с украинскими и международными поставщиками и занимался вопросами координации логистики.

По данным декларации Павла Поляруша за 2023 год, его гражданской женой является Ирина Мудрая — заместитель руководителя Офиса президента, которая была назначена на этот пост президентским указом в марте 2024 года. По данным наших источников, Мудра и Поляруш уже несколько месяцев вместе не проживают.