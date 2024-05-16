Чиновник Кабмина не задекларировал имущество в Дубае на $331 тыс.: расследование

В базе данных о владельцах недвижимости в Дубае есть как минимум десять украинских чиновников, которые не задекларировали свое иностранное имущество. Среди них в новом расследовании журналистов фигурирует глава департамента гуманитарной и социальной политики Кабмина.

Речь идет о Виталии Коблоше, члене антикоррупционной правительственной группы. Как утверждают журналисты " Схем ", должностное лицо не задекларировало гостиничный номер своей жены. Номер стоимостью в 331 тысячу долларов находится в отеле Wyndham Dubai Marina в Дубае.

Это один из самых больших номеров в отеле. Жена чиновника Наталья приобрела его в 2018 году и, согласно местному земельному реестру, это имущество до сих пор принадлежит ей. Впрочем, Виталий Коблош называет это "провокацией", потому что, по его словам, об имуществе жены в ОАЭ он никогда не слышал.

Наталья Коблош, как утверждают "Схемы", заведующая отделом женской консультации института педиатрии в Киеве. Супруги являются госчиновниками уже более пятнадцати лет. Получают (и декларируют) соответствующие зарплаты. Пара в 2018 году, то есть во время приобретения дубайской недвижимости, совокупно задекларировала доход, который составляет лишь 15% от вышеупомянутой стоимости этого имущества.

Хотя Виталий Коблош утверждает, что никогда не слышал об этом имуществе его жены, в октябре 2021 года во время служебной командировки в Дубай останавливался именно в этом номере.

В правительстве этот чиновник пересидел много премьеров и всех министров: Коблош уже почти десять лет возглавляет департамент гуманитарной и социальной политики. В 2020 году он вошел в группу по оценке коррупционных рисков Кабмина.

Номера гостиниц в ОАЭ покупают, чтобы получать доход по их аренде другими лицами. Прибыль по аренде помещения в названном отеле дает до 10% в год. Если семья сдавала эту недвижимость в аренду, то должностное лицо должно было бы задекларировать эту прибыль.

Как сообщал OBOZ.UA, Госбюро расследований завело дело на владельца "Жилье-Капитал". Компания вроде бы "потеряла" 3,7 млрд грн, а инвесторы требуют вернуть их средства, хранившиеся у управляющего и гаранта строительства.

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