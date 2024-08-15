За время войны в Украине практически каждое министерство, так или иначе, попадало в громкий коррупционный скандал. Сейчас же дошел черед до Министерства здравоохранения, где после скандала с восстановлением "Охматдета" разразился новый, связанный с закупкой лекарств для онкобольных людей по завышенным ценам, в котором свое слово должны сказать детективы НАБУ, САП и другие правоохранительные. органы. В этот раз из-за действий чиновников Минздрава, Антимонопольного комитета и сговора двух фармкомпаний государственный бюджет Украины может потерять почти четверть миллиарда гривен на закупках лекарств для онкобольных!

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Речь идет о ООО "СТМ-Фарм" и ООО "Диатом", давно известных на рынке медикаментов и являющихся фигурантами ряда скандалов по продаже лекарств по завышенной схеме.

Сейчас она выглядит так: на тендер подаются несколько компаний, среди которых и ООО "СТМ-Фарм", и ООО "Диатом". Далее они почти одновременно представляют практически идентичные предложения, что выше других. После этого одна из компаний подает жалобу в Антимонопольный комитет касательно "аномально низкой" цене победителя торгов. АМКУ вместе с ГП "Медицинские закупки Украины" упраздняют результаты тендера в пользу одной из компаний с завышенными ценами.

А теперь поподробнее.

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" 26 апреля этого года объявило тендеры на закупку лекарств для онкобольных. Речь идет об "Эверолимусе" дозировкой 5 и 10 мг. Эти лекарства в том числе применяются для лечения рака желудочно-кишечного тракта, легких, молочной железы, поздних стадий рака почек, неоперабельных или метастатических опухолей поджелудочной железы.

В тендере приняли участие несколько компаний – ООО "Укрфармгрупп", ООО "СТМ-Фарм" и ООО "Диатом". Интересно, что два последних участника подали свои предложения в один день с разницей в час.

Этап 1. Представление предложений

Обе компании предложили на каждый лот одинаковые предложения, с незначительной разницей в сумме – 50% указанного объема лекарства предлагается от производителя Синтон Хиспания (Испания/Чили), а 50% – от производителя Биокон Фарма, Индия, что наверняка может свидетельствовать о сговоре между этими участниками.

Предложение ООО "Укрфармгрупп" было самым низким. За "Эверолимус" (10 мг) она предлагала 182 583 600 грн против 358 995 360 грн следующего (по стоимости предложения) участника процедуры закупки.

А за "Эверолимус" (5 мг) ООО "Укрфармгрупп" предлагало 54 629 640 грн против 90 582 480 грн следующего (по стоимости предложения) участника процедуры закупки.

Этап 2. Оценка предложений и избрание победителя

И компания ООО "Укрфармгрупп" изначально была объявлена победителем тендера, поскольку предложила самую низкую цену.

А дальше развернулись события, которые точно могут заинтересовать НАБУ и другие правоохранительные органы. Ведь позже один из участников торгов подал странную жалобу в Антимонопольный комитет об отмене результатов тендеров.

Этап 3. Жалоба касательно аномально низкой цены

И АМКУ вместе с ГП "Медицинские закупки Украины", несмотря на принципы госзакупок: "максимальная эффективность, экономия и пропорциональность", да и собственно здравый смысл, стали на сторону жалобщика, предлагавшего свою продукцию более чем на 200 млн грн дороже.

Этап 4. Отклонение предложения самой низкой цены

В любом случае причины, по которым было отклонено самое низкое предложение, не влияют на предмет закупки, но это стоит государству более 200 млн грн. Не является ли это прямым признаком сговора между ГП "Медицинские закупки Украины", АМКУ, Министерством здравоохранения и участниками торгов – ООО СТМ-Фарм и ООО Диатом? Казалось бы, во время войны, в условиях практически неработающей экономики, сохранение бюджетных средств крайне важно для государства. Вместо этого ООО "Укрфармгрупп" обязали предоставить обоснование "аномально низкой цены"! Очевидно, кому-то из чиновников не понятно, какой действительно должна быть стоимость лекарства для онкобольных, если на них не ставить маржу на "откаты". Это отдельный вопрос для Кривоноса и его детективов.

В конце концов, компания Евро Лайфкер Прайвит Лимитед, уполномоченный представитель в Украине фармпроизводителя "Натко Фарма Лимитед", чью продукцию предлагало ООО "Украфармгрупп", обратилась с заявлением о предотвращении уголовного правонарушения к Министру здравоохранения Виктору Ляшко, и.о. директора Бюро экономической безопасности Вадима Перхуна и главы счетной палаты Ольги Пещанской.

"Попытка осуществить сомнительные закупки лекарств для онкобольных по завышенным ценам из государственного бюджета страны, где идет война, – это настоящий цинизм. Надеемся, что и правоохранительные органы, и Министр здравоохранения, и глава Счетной палаты отреагируют на эту попытку истощить и без того обескровленный бюджет Украины", – говорилось в заявлении.

Кроме того, Евро Лайфкер Прайвит Лимитед обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Совету нацбезопасности и обороны, лидерам фракций Парламента, народным депутатам и правоохранительным органам с просьбой вмешаться в ситуацию, имеющую все признаки коррупции.

"Считаем, что коррупционные действия представителей государства при закупке лекарств для онкобольных во время войны можно считать мародерством. Виновные должны быть привлечены к ответственности".

Просим отреагировать на непонятные действия ГП "МЕДИЦИНСКИЕ ЗАКУПКИ УКРАИНЫ" и заново провести вышеуказанные тендерные закупки, которые в конечном итоге обеспечили население качественным лекарством с одной стороны, а с другой – позволили бы сэкономить сотни миллионов гривен бюджетных средств.

В то время, когда вся страна собирает по 5 гривен на дроны, автомобили и РЭБ для военных, отправить 200 миллионов гривен в карманы негодяев – это не просто расточительность – это военное преступление", – говорилось в заявлении компании.

Следует также отметить, что на данный момент адвокаты Евро Лайфкер Прайвит Лимитед готовят документацию для правоохранительных органов Индии, Испании и Нидерландов относительно производителей групп Synthon, Biocon по поддержке деятельности их дистрибьюторов на территории Украины. Запросы готовятся на Министерства Внешних Дел, центральные бюро расследований, прокуратуру и т.д. Украину ждет крупный международный скандал.

Кратко об ООО "СТМ-Фарм" и ООО "Диатом", подозреваемых в картельном сговоре. Компания "СТМ-Фарм" зарегистрирована в Днепре. Ее директором является Владимир Штепа, а учредителями – Александр Дитятковский ООО "БаДМ" – один из крупнейших дистрибьюторов лекарств в Украине. Владельцами этой компании через Лиорко Инвестментс Лимитед (Liorco Investments Limited, Кипр) являются тот же Дитятковский и Александр Суходольский. Оба, кстати, несколько лет назад входили в ТОП-100 самых богатых людей Украины в рейтинге Forbes.

Кстати, компания БаДМ сотрудничает со многими международными компаниями, такими, как Пфайзер и другие, для которых этика деловых отношений является важной составляющей сотрудничества. Мы готовим отдельный пул информации для таких компаний, чтобы известить о коррупционной составляющей связанных компаний их партнеров в Украине.

Третья компания по тендеру – киевское ООО "ДИАТОМ". Ее конечным бенефициаром является Сергей Солоджук. Интересно, что контактный номер телефона компании, по данным YouControl, по состоянию на июль 2021 года был таким же, как и официальные телефоны ООО "БМПП "Современник" и ООО "ПОРТАЛ ТРЕЙД". Они входят в состав ФПГ Клиар Энерджи, занимающейся альтернативной энергетикой .В состав группы также входит еще один фармпроизводитель – ООО "Люмьер Фарма " и ряд аптек. Именно его компании, по "странному" стечению обстоятельств, чаще всего выигрывают многомиллионные тендеры на поставки лекарств, в том числе для онкобольных.

И это далеко не единственные коррупционные скандалы, в которые попадали эти фармкомпании. Однако судя по тому, что обе они продолжают работать и выигрывать многомиллионные тендеры, продавая препараты по завышенным ценам, в Украине еще остались чиновники, несмотря на войну, готовые их покрывать. И страдают от этого разве что онкобольные пациенты и государственный бюджет, из которого дельцы стремятся вытащить последнее. Когда же на эту вопиющую ситуацию обратят внимание президент и правоохранительные органы – вопрос открытый.

И последнее, но не менее важное: тендерные предложения, содержащие товары от более чем одного производителя в пределах одного лота, должны быть красным флагом для проверяющих органов. С большой вероятностью через такие торги происходит хищение бюджета путем сговора с государственными чиновниками.

Надеемся, НАБУ даст на него ответ как можно скорее.

Я, адвокат Олег Перегуда, готов сотрудничать с любыми правоохранительными органами Украины и за границей, выполнять работу по подготовке материалов следствия.

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