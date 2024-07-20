Четверо украинских детей в критическом состоянии: в МИД рассказали детали ДТП с автобусом в Польше

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на дорожно-транспортное происшествие в Польше с участием граждан нашей страны. В ведомстве сообщили, что в результате аварии пятеро украинцев находятся в критическом состоянии.

Видео дня

Среди пострадавших – четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

ДТП произошло около 4 часов ночи 20 июля в районе польского города Свецко в Любушском воеводстве. Микроавтобус столкнулся с техническим автотранспортом.

В автобусе находились 9 граждан Украины, все они госпитализированы. Пять человек, в том числе четверо детей, в критическом состоянии. Пострадавшим несовершеннолетним 2, 3, 4 и 15 лет.

Также в МИД отметили, что на место чрезвычайного происшествия следует консул Генерального консульства Украины во Вроцлаве. Он обеспечит консульское сопровождение, посетит медицинские учреждения, где находятся пострадавшие украинцы, и выяснить обстоятельства аварии. Дело находится на особом контроле Генконсульства Украины во Вроцлаве.

Напомним, в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины дорожной службы и автобуса, в котором находились граждане Украины. Вследствие аварии 9 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Польше автобус с украинцами вылетел в кювет, вследствие ДТП пострадали 14 человек. Авария произошла в Люблинском воеводстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в Варшаве 3 мая произошла смертельная авария, в ходе которой автомобиль BMW столкнулся с деревом. В результате этого инцидента погибли три человека. Среди них два гражданина Украины и один белорус.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!