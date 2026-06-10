'Четко выстроенная схема': Россия начала вербовать несовершеннолетних девушек для убийств военных, – Выговский

Украинские правоохранители начали регулярно фиксировать случаи умышленных убийств украинских военнослужащих, совершенных по заказу российских спецслужб. Для реализации своих преступных замыслов россияне используют несовершеннолетних девушек.

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Только с начала 2026 года полиция зафиксировала шесть фактов умышленных заказных убийств через мессенджер Telegram. Об этом в эксклюзивном комментарии "Цензор.НЕТ" сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Новая тактика РФ: ставка на несовершеннолетних

По словам главы Нацполиции, в последнее время РФ меняет методы работы и все чаще привлекает несовершеннолетних для совершения особо тяжких преступлений против украинских военных.

"Только с начала 2026 года Национальная полиция зафиксировала шесть фактов умышленных заказных убийств через мессенджер Telegram, одно из которых удалось предупредить. Мы видим четко выстроенную схему, по которой действуют российские кураторы", – подчеркнул глава Нацполиции.

Как работает схема

Выговский объяснил, что российские кураторы находят исполнительниц через Telegram и другие мессенджеры, обещая им легкий и быстрый заработок. Все преступные действия россияне координируют дистанционно.

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Сначала представители спецслужб РФ дают девушкам задачу найти военнослужащих на сайтах знакомств и предложить им совместный досуг. Кураторы переводят деньги на аренду квартир, покупку алкоголя и другие сопутствующие расходы. Затем исполнительницам по почте отправляют метадон.

Во время общения военного угощают алкогольными напитками, в которые заранее добавляют смертельную дозу метадона.

"Фактически речь идет о спланированных убийствах, организованных спецслужбами государства-агрессора руками украинских граждан. Особый цинизм состоит в том, что для реализации своих намерений враг использует молодых людей, которые часто до конца не осознают последствий или надеются на скорый заработок", – отметил глава ведомства.

В полиции напомнили о последствиях

Выговский подчеркнул, что никакие обещания вознаграждения не освобождают от уголовной ответственности, а российские спецслужбы сознательно используют молодых девушек как "расходный материал".

Нацполиция продолжает системную работу по разоблачению таких сетей, однако критически важной остается бдительность самих граждан. Выговский призвал контролировать общение детей в мессенджерах, обращать внимание на появление у них подозрительных доходов, внезапные поездки, аренду жилья или выполнение странных поручений.

Также полиция просит быть бдительными военнослужащих, в частности, во время знакомств через интернет и социальные сети. Выговский отметил, что враг активно использует такие ресурсы для сбора информации, установления контактов и подготовки преступлений.

Напомним, глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов напомнил, что он еще в 2024 году предлагал урегулировать работу Telegram. Он подчеркнул, что необходимо принять какое-то решение по мессенджеру по крайней мере на время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине фиксируют рост количества террористических актов и диверсий, которые, по данным правоохранителей, координируются российскими спецслужбами. Значительная часть таких преступлений готовится дистанционно через мессенджеры, в частности Telegram.

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