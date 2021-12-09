США готовы наказать Россиию "чертовски агрессивными санкциями": в чем суть и какие последствия

Администрация президента США Джо Байдена разработала новый пакет "чертовски агрессивных санкций", который должен охладить желание России пойти на новое вторжение в Украину. Над Кремлем нависла угроза отключения от SWIFT и запрет на конвертацию валюты.

Как Запад может наказать РФ за агрессию и к чему приведут новые санкции, читайте в материале OBOZREVATEL.

7 декабря президенты Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры, главной темой которых было стягивание российских войск к границе Украины. Последние два месяца западные СМИ и разведки все более уверенно говорят о реалистичности планов нового вторжения армии РФ. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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После переговоров заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон вместе с союзниками рассматривают возможность полной изоляции России от мировой финансовой системы.

Чиновница отметила, что отключение России от глобальной финансовой системы отразится на возможностях российского бизнеса и населения как для путешествий и торговли, так и для работы. "Мы говорили о мерах, равнозначных полноценной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для российского бизнеса и народа", – пояснила Нуланд.

О возможных санкциях в качестве ответа на вторжение накануне написал ряд американских СМИ. В CNN считают, что речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT. Помимо этого, рассматриваются шаги в отношении окружения Владимира Путина, энергетических компаний и банков. Ограничения могут коснуться и российского госдолга.

А Bloomberg пишет, что санкции, которые рассматривает Вашингтон, направлены на способность России конвертировать рубли в доллары и другие иностранные валюты. CNN отмечает, что новый пакет может стать одним из самых жестких в истории: меры сравнимы лишь с санкциями против Северной Кореи и Ирана.

Угроза отключения российских банков от системы SWIFT периодически возникает с 2014 года. Среди журналистов эта санкция даже получила неофициальное название "ядерной". В последний раз о ней напомнили в сентябре в контексте запуска газопровода "Северный поток-2" – тогда Европарламент призвал страны ЕС дать отпор Кремлю, если он продолжит вести свою агрессивную политику.

SWIFT – это международная система, в которой банки обмениваются информацией о платежах. К системе подключены более 12 тыс. учреждений во всем мире, а Россия входит в тройку лидеров по количеству транзакций.

Работает это следующим образом: когда банку нужно отправить платеж в другой банк, он подготавливает сообщение, шифрует его с помощью специальной программы, а после отправляет через терминал своему контрагенту. Все это происходит в рамках SWIFT.

В истории уже были случаи отключений от этой системы. К примеру, в 2012 году банковский комитет США принудил SWIFT отключить от системы иранские банки, которые были связаны с ядерной программой.

Предсказать последствия отключения РФ очень сложно, однако ясно одно: для российской экономики оно будет иметь катастрофический эффект. "SWIFT – это ядерные санкции. Это сразу отбрасывает экономику страны на несколько сотен лет назад. Российская экономика интегрирована в глобальную, и без платежей это делать невозможно. Если ее действительно отключат, тогда РФ повторит путь Ирана", – отметил в комментарии OBOZREVATEL Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital.

"Представьте себе: Россия экспортирует газ, но не может получить за это доллары, потому что нет механизмов оплаты газа в рублях – такой валюты, признанной миром, не существует... Это означает, что Россия может вести торговлю только со странами, которые будут рассчитываться или рублями, или другими валютами, но не долларом и не евро", – описывал последствия первый президент Украины Леонид Кравчук.

Подробнее о том, как работает система SWIFT, можно прочитать здесь.

Еще один вариант давления на Россию – запрет конвертации рубля в иностранную валюту. Пока что не совсем понятно, что именно подразумевают эти санкции, однако, скорее всего, механизм ограничений будет выглядеть так: крупнейшим российским банкам закроют доступ к покупке долларов, евро и фунтов на западных финансовых площадках. Соответственно, у них возникнет дефицит оборотной валюты. В результате граждане, которые придут в банки для покупки иностранных дензнаков (к примеру, для поездок за рубеж), увидят закрытые окошечки валютообмена.

"Международные платежи осуществляются, в основном, в долларах и евро, это общемировая практика. И если отрезать возможность конвертации, это все равно, что перекрыть кран экономике. Потому что ни продать, ни купить что-то на мировом рынке не получится. А у России зависимость от импорта даже продуктовая – чуть ли не на 60-70%. То есть это апокалипсис", – считает российский экономист Константин Ордов.

Для начала нужно разобраться, что такое государственные долговые бумаги. Простыми словами: когда страна нуждается в деньгах, она берет в долг у крупных и частных инвесторов, обязуясь вернуть деньги под определенный процент. Для этого она выпускает специальные долговые бумаги. То есть это своего рода расписка, где указано, сколько денег взял эмитент (тот, кто выпустил облигацию) и под какой процент он будет их возвращать.

С 2019-го против РФ уже введены санкции против суверенного долга – американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях еврооблигаций. Теперь же речь идет о запрете покупки государственных облигаций на вторичном рынке.

"Условно говоря, приходит время погашать свои обязательства и привлекать новый долг. А этой возможности нет. Где взять деньги на выплаты пенсионерам или военным? Скорее всего "печатать". А это инфляция и падение экономического роста", – считает финансовый аналитик и ассоциированный эксперт Case Ukraine Евгений Дубогрыз.

Сергей Фурса придерживается другого мнения: "Санкции против госдолга – это более мягкая норма, чем отключение от SWIFT. Потому что речь идет о вторичном рынке, то есть уже выпущенных долгах. И это скорее негативно влияет на тех инвесторов, которые уже купили их, а не на самих эмитентов. Но в любом случае это сильные, очень действенные санкции".