Сосед на черном 'Мерседесе' преследовал скутеристок, а затем переехал их и скрылся: подробности ДТП в Винницкой области

На Винниччине произошла смертельная авария. Внедорожник "Мерседес" сбил скутер, на котором ехали две женщины 38 и 29 лет. Водитель автомобиля с места аварии скрылся, бросив на дороге травмированных людей. Через неделю одна из пострадавших умерла, вторая находится в больнице с серьезными повреждениями. Как оказалось, водитель является местным фермером и соседом погибшей.

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"Мерседес" ехал за скутером

Трагедия произошла в маленьком селе Клещов Винницкой области 15 сентября. В тот вечер 38-летняя медсестра Ольга Мельник и ее подруга 29-летняя Марина на скутере отправились в соседнее село в магазин.

Как рассказала OBOZ.UA свекровь Ольги Валентина Алексеевна, уже позже они посмотрели видео с камер наблюдения и увидели, что как только подруги выехали на дорогу, буквально через 30 секунд за ними выехал темный внедорожник "Мерседес".

"Он всю дорогу ехал за ними, скутер не обгонял. Хотя представьте, какая скорость у автомобиля и у скутера, но он все время ехал за ними", – рассказывает свекровь погибшей.

Женщины доехали до магазина и через несколько минут вышли оттуда, сели на скутер и поехали назад. По словам родственницы, автомобиль развернулся и снова поехал за ними следом. А уже на въезде в родное село Клещов внедорожник вдруг сбил скутер.

Говорят, что автомобиль протянул несколько метров женщин по дороге, потом переехал их и сам скутер. Водитель не остановился, а поехал дальше, свернул в поле, помчался по нему, но въехал в столб. У авто даже оказалось поврежденным колесо, но, несмотря на это, водитель поехал дальше и скрылся на ферме.

В поле машина сильно буксовала, там так и остались следы.

Оля умерла в день рождения своей дочери

Женщин на дороге заметил местный рыбак, они обе были в крови. Он вызвал полицию и скорую помощь.

"Когда мне позвонили и сказали, что наша Оля попала в аварию, я поверить не могла, думала, ну мало ли, упали. А когда приехала на место, то просто была в шоке. Там стояла одна скорая помощь, врач узнал Олю, она же работала медсестрой в больнице. Медики оказывали им помощь, невестке ставили капельницу прямо на земле. Потом приехала вторая машина и их повезли в больницу, в реанимацию", – говорит Валентина Алексеевна.

Оля получила тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Но врачи все равно продолжали бороться за нее, делали ей операции. Однако 21 сентября, в день рождения ее дочери (которой исполнилось 14 лет), Оля умерла. Свекровь добавляет, что девятый день после смерти невестки выпадет на день рождения ее 20-летнего сына. Также у Оли остался муж.

"Даже в морге нам сказали, что еще не видели такого покалеченного тела, повреждено большинство внутренних органов", – говорит Валентина Алексеевна.

Водитель оказался соседом

Как оказалось, за рулем "Мерседеса" находился местный фермер – 57-летний Геннадий Б., сосед семьи Ольги, живет всего через четыре дома на этой же улице. Семьи были прекрасно знакомы, ходили друг к другу на свадьбы.

Муж Ольги помогал фермеру, еще недавно, когда молотили подсолнечник, развозил его на машине.

Водителя нашли только на следующий день, говорят, что якобы он сам явился в полицию. Как пояснили в областной полиции, когда он появился, проверять его на алкоголь "Драгером" было уже поздно, поэтому у него взяли образцы крови.

Теперь идут анализы, экспертизы, только после этого будет приниматься решение о предъявлении подозрения, и уже тогда суд может избрать меру пресечения. А пока фермер продолжает жить по соседству, его видят в селе.

В полиции открыли производство по ч.2 ст.286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего. А также по ч.3 ст. 135 УК Украины – заведомое оставление без помощи лица, которое находится в беспомощном состоянии, что повлекло за собой смерть. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.