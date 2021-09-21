Чернобыль мог повториться этим летом: что сделал подрядчик 'ЮТЕМ' на Ровенской АЭС?

В специальном расследовании мы расскажем о вопиющем инциденте, который произошел в июне текущего года на Ровенской АЭС и который скрыли от широкой общественности.

В нашем распоряжении оказались документы, свидетельствующие о том, что по вине скандальноизвестного подрядчика "ЮТЕМ" мог произойти "Чернобыль 2.0" в стенах РАЭС.

Далее в материале мы в деталях расскажем о проишествии, приведем мнение энергетических экспертов о возможных последствиях данного инцидента, раскроем, по чьей вине это произошло,

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА "РАЭС" ЭТИМ ЛЕТОМ?

Как стало известно журналистам из анонимных источников внутри НАЭК "Энергоатом", 29 июня 2021 года на Ровенской АЭС во время проведения монтажных работ в центральном зале реакторного отделения энергоблоков №1 и №2 на пол упал редуктор весом около 5 тонн с высоты 12-15 метров. Сообщается, что в момент падения указанные энергоблоки работали на полную мощность.

Видео дня

По словам энергетических экспертов, данная ситуация с падением редуктора в реакторном зале могла привести к плачевным последствиям.

"Мы получили ситуацию, которая могла привести к очень негативным последствиям, когда 5-тонный редуктор крана, который модернизировали, упал на пол центрального зала. При этом падение могло произойти в других координатах. Тогда возможные последствия могли бы быть непредсказуемыми. Если бы, не дай бог, этот редуктор упал и повредил герметичное ограждение или топливный бассейн, то даже страшно представить, что бы было. Чернобыль 2.0? Возможно", - предположил атомщик.

Монтажные работы, о которых идет речь, как видно на сайте госзакупок Prozorro, проводились подрядчиком ООО "ЮТЕМ-Инжиниринг" по договору от июля 2020 года, предметом которого было выполнение строительных работ по объекту: "Техническое переоснащение. Модернизация системы обращения с транспортными контейнерами на энергоблоках № 1,2 Ровенской АЭС ". Стоимость котракта - 15 955 000 гривен.

Отметим, что работы по монтажу редуктора (стоимость около 5 000 000 евро) проводились в рамках модернизации специального мостового электрического крана "Сибтяжмаш" 1977 года выпуска и грузоподъемностью в 250 тонн.

"Это серьезная тема. Подрядчики здают экзамены на знание правил радиационной безопасности. Они должны этих постулатов придерживаться неукоснительно. Безопасность – приоритет №1. Конечно, они должны были предусмотреть, чтобы не перемещать этот редуктор над ядерно-опасными объектами. Но в результате падения редуктор мог отскочить в направлении этих объектов. В данном случае произошла ситуация, где подрядчик не придержался этого постулата", - констатировал источник.

В нашем распоряжении оказался внутренний документ НАЭК "Энергоатом", датированный 7 июля 2021 года, который косвенно подтверждает информацию источников. В указанном приказе временно исполняющий обязанности президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин приказал провести служебное расследование.

"Провести служебное расследование по факту возникновения в ОП

"Ровенская АЭС" нештатной ситуации (падение редуктора) во время ремонта мостового крана, который потенциально может влиять на уровень обеспечения ядерной и радиационной безопасности, а также обстоятельств, изложенных в указанной служебной записке, установление причин и условий, приведших к возникновению соответствующей ситуации, определения участия и роли каждой из причастных организаций, их действий или бездействия, атакже ответственности", - говорится в приказе.

Как следует из документа, приведенного выше, Петр Котин поручил по результатам служебного расследования на протяжении двух недель составить акт и проинформировать его. К сожалению, этот документ раздобыть не удалось, но источники все же раскрыли некоторые детали о том, кто виноват и к каким последствиям это привело.

ЧЕРНЫЙ ПОДРЯДЧИК

Оборудованиие, которое монтировал ООО "ЮТЕМ-Инжиниринг" в реакторном отделении РАЭС, согласно информации на сайте "Prozorro", обошлось государству в 188 901 950,66 гривен. Договор на поставку был подписан между ОП "Атомкомплект" ГП "НАЭК" Энергоатом" и компанией "Diakont S.r.l." (Италия) 11 июня 2019 года.

ОП "РАЭС" передал вышеуказанный редуктор ООО "ЮТЕМ-Инжиниринг под материальную ответственность для проведения монтажа в комплекте с остальным оборудованием производства компании "Diakont S.r.l.".

Группу компаний "ЮТЕМ", которая состоит из порядка 10 компаний, связывают с непубличным бизнесменом Стальным Андреем Владимировичем. Компании, в которых Стальной является бенефициаром, проводили работы практически на всех АЭС Украины, выигрывали тендеры на сотни миллионов гривен.

Неоднократно в связи с этим подрядчики попадали в различные скандалы, когда брали на себя больше обязательств, чем могли реализовать. Как правило, все упиралось в некомпетентность и отсутствие необходимого уровня квалификации, референций у персонала "ЮТЕМ". Учитывая, что работы касаются ядерно-опасных объектов, возникает много вопросов. Кроме того, журналисты недвузначно намекали, что многие тендеры в зоне отчуждения были якобы коррупционными и выписывались под одного участника – "ЮТЕМ".

Информированный источник внутри НАЭК сообщил на условиях анонимности подробности тех разбирательств, которые происходили в "Энергоатоме". По его словам, вины ОП "РАЭС" в данном инциденте, который мог привести к печальным последствиям, нет.

"Сейчас комиссия установила, что все условия со стороны станции выдержаны. В ином случае, Петр Котин уже бы искал крепкого руководителя из НАЭК "Энергоатом" на должность директора Ровенской АЭС. Зафиксируем – никаких проблем со стороны станции нет, все проблемы ложаться на подрядчика".

Собеседник добавил, что последствие для станции это то, что, минимум, при падении сама деталь не подлежит использованию и восстановлению. Дорогостящий редуктор необходимо заменить за счет подрядчика. При этом станция, как минимум, на восемь месяцев сбивается с графика выполнения ремонта. Соответственно это приведет к снижению уровня безопасности объекта критической инфраструктуры. О каких либо повреждениях ядерно-опасных объектов пока не сообщается.

"Это может повлиять на производство электроэнергии конкретно этой зимой. Эта зима будет очень напряженной, поскольку мало электричества, газа, нефти и угля. Это – последствия действий конкретного подрядчика", - резюмировал источник.

ЮТЕМ ИСПОЛЬЗОВАЛ НЕСЕРТИФИЦИРОВАННОЕ И ПОДСАНКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Как было отмечено выше, оборудование, которое монтировалось "ЮТЕМ-Инжиниринг" было закуплено у компании "Diakont S.r.l." (Италия). Примечательно, что в 2017 году указом президента Украины №133/2017 от 15 мая в отношении материнской компании "АСУТП " (Россия) и ее дочерных подразделений "Диаконт", находящихся в Италии, были введены санкции, наложенные решеним СНБО от 28 апреля того же года.

"В отношении итальянского подразделения "Диаконт" прекращаются торговые соглашения, запрещаются государственные закупки, а также вводятся меры по блокировке активов и предотвращению вывода капитала за пределы Украины", - написало тогда со ссылкой на решение СНБО информационное агенство "Интерфакс-Украина".

Несмотря на санкции, компания Diakont победила за последние годы уже в 3 крупных тендерах НАЭК "Энергоатом" на общую сумму в почти миллиард гривен (946,18 млн. грн.).

НЕ ДОПУСТИТЬ ПОВТОРЕНИЕ ЧЕРНОБЫЛЯ

В свете всего того, что стало нам известно в рамках инцидента с падением редуктора и последовавшего расследования, возникло множество вопросов. Почему такого рода подрядчики продолжают выигрывать многомилионные тендеры, касающиеся ядерно-опасных объектов? Куда смотрят контролирующие органы атомной отрасли? Почему информация о проишествии, которое потенциально может нести опасность жизни и здоровью миллионов людей, замалчивается руководством "Энергоатома"? Как так происходит, что государственый концерн, покупает для неквалифицированного подрядчика несертифицированное оборудование, по сути, у страны, которая пошла войной на Украину? Почему не реагируют правоохранители, СНБО и прочие организации? Пока, к большому сожалению, все эти вопросы остаются без ответов.

Мы призываем власти государства тщательно разобраться в ситуации, проинформировать общественность и удостовериться в том, что подрядчики, которые выполняют столь сложные и опасные работы, имеют достаточный уровень квалификации, чтобы не привести к повторению трагедии.

Пр нашей информации, журналисты-расследователи уже подготовили соответствующие запросы в правоохранительные органы, Офис Президента, СНБО, ГИЯРУ, МАГАТЭ и НАЭК "Энергоатом". Мы будем пристально следить за развитием событий.

Продолжение следует...