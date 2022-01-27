Депутата выпустили из СИЗО, был ли он пьян – скрывают: в расследовании ДТП на Черниговщине новый поворот

На Черниговщине выпустили из СИЗО под домашний арест депутата Виктора Мищука, который устроил смертельное ДТП. Под стражей он провел чуть больше месяца. Местные жители подозревают, что бывшему главе районного совета удастся уйти от ответственности, учитывая, что результаты его анализов на содержание алкоголя в крови до сих пор держат в тайне.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Смертельная авария произошла в городе Бахмач Нежинского района еще 18 декабря. В тот вечер, около 20:00, Виктор Мищук на своей Skoda Oktavia насмерть сбил 56-летнего велосипедиста Виктора Яременко.

Депутат не остановился после столкновения и пытался скрыться, но не справился с управлением и съехал в кювет. В Facebook публиковали видео задержания Мищука сотрудниками полиции. Судя по кадрам, 54-летний мужчина мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Видео дня

После ДТП Мищука доставили в больницу и поставили ему капельницу. Сообщалось, что по решению суда у депутата только через сутки взяли анализ на содержание алкоголя в крови. Но был ли водитель в тот вечер пьяным – неизвестно до сих пор. OBOZREVATEL пытался узнать это у полиции Черниговской области, но там тоже не смогли дать ответ.

"Решение об изменении меры пресечения на круглосуточный домашний арест принял суд. Но переквалификации дела нет, оно все так же расследуется по ч. 2 ст. 286-1 УК Украины", – сообщили в пресс-службе ведомства.

За нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, которые привели к гибели человека, предусматривается наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Защитник Мищука Евгений Шелудько также отказался говорить о результатах анализа крови депутата. "Спрашивайте у следователя, у прокурора. Я не буду отвечать без согласия клиента", – сказал адвокат.

Хотя еще раньше областной прокурор Сергей Василина информировал, что депутату сообщили о подозрении по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения.

В декабре суд избирал меру пресечения подозреваемому, в ходе заседания Мищук утверждал, что ехал со скоростью 40 км/час и был трезв. А после столкновения с велосипедистом он якобы "отключился" и ничего не помнит. Депутат также заявлял, что никто не предлагал ему сдать анализы на алкоголь в крови.

Он много лет занимал должности главы Носовского районного совета и Бахмачского районного совета. Сейчас он является депутатом городского совета Бахмача от партии "Рідній дім", а также директором компании "Веритас Инвест Групп".

Судя по декларации, вместе с супругой Ниной Петровной, которая работает заведующей стоматологическим отделением Центральной районной больницы Бахмача, Мищук владеет несколькими крупными земельными участками и домами.

Часть недвижимости они сдают в аренду. Кроме этого, в 2019 году Мищук получил пособие по безработице – в общей сложности около 42 700 грн.

Погибший 56-летний Виктор Яременко жил один, своей семьи у него не было. Много лет мужчина работал охранником: сначала в автосалоне в Киеве, а затем вернулся в родной Бахмач и трудился на сельскохозяйственном предприятии. В день ДТП он как раз ехал на работу.

OBOZREVATEL постоянно напоминает читателям о соблюдении мер безопасности за рулем. К сожалению, статистика смертельных ДТП в Украине не снижается. С начала минувшего года на дорогах нашей страны в авариях погибли около 3 тыс. человек, еще более 27 тыс. получили травмы.