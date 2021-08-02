Много публикаций в последние дни на почве явления экс-судьи Чауса, где часто вспоминают и мое имя. Жизнь стремительна. Череда событий меняется, как в кино. Поэтому немного истории для тех, кто не в теме.

Николай Чаус действительно был судьей по моему делу в 2015-2016 гг, судил по беспределу. С ним мы пережили тот знаменитый 30ти-часовой суд, управляемый из Администрации президента Порошенко. Чаус вынес беспредельный приговор, который мы обжаловали в ЕСПЧ.

Процесс длился около четырёх лет. По всем пунктам ЕСПЧ признал мою правоту. Суд счел незаконным мое задержание 31 октября 2015-го года, исполненное в формате военной операции, повторное задержание и взятие под стражу 2 ноября, 25 декабря и незаконное содержание под стражей.

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Моя честь и репутация восстановлены.

И главное. Сегодня я не держу зла на этого человека. На мой взгляд, Чаус понёс наказание в полной мере и даже более, и когда я жаждал возмездия, то даже в сердцах не желал ему такой судьбы.

Он поплатился, но по-прежнему не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс, а также те мои соратники, кто был рядом и отвернулся, бросив меня в тюрьме.

Вот по ним приговор ещё в исполнении.

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