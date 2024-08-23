Чат OBOZ.UA уже третий день атакуют боты ИИ: призывают к 'дружбе' с Россией

Чат OBOZ.UA в Telegram столкнулся с массированной атакой ботов ИИ. Она длится уже три дня подряд, подобный способ атаки фиксируется впервые.

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Сначала боты копипастили части новостей и спамили ими. Впоследствии они взялись видоизменять месседжи, продвигая нарративы о необходимости мира, переговоров с государством-агрессором РФ и прекращении войны.

Так, началась массированная атака ботов ИИ на чат OBOZ.UA в Telegram со спама копипастом новостей с нашего же сайта. Размещали сообщения боты с именами, написанными преимущественно на латинице.

Для спама боты ИИ использовали нейтральные новости, вроде сообщений о победах украинских спортсменов на Олимпиаде в Париже. Для этих сообщений характерно множество грамматических ошибок и русизмов. Пересыпаны они и фактологическими ошибками. Например, среди прочего боты "праздновали" спортивные достижения "нашего героя Ярослава Магучих" и жаловались на то, что украинской легкоатлетке Наталии Скакун завоевать медаль едва не помешал "холод".

Фиксировались также попытки "осуждения" коллаборантов и предателей, внимание боты ИИ уделяли также новостям об ударах Украины по военным объектам РФ, ракетному террору со стороны России, коррупции в ТЦК и российским ИПСО.

После двух дней спам-атаки мы ограничили возможность комментировать в чате Telegram-канала OBOZ.UA, оставив ее только для участников сообщества. И это помогло: спам прекратился.

Однако когда через некоторое время мы открыли комментарии для всех, началась новая волна спама. С той лишь разницей, что ни о какой "нейтральности" в комментариях ботов с тех пор речь не идет. Они по-прежнему используют наши новости, однако в видоизмененном виде. И каждое сообщение продвигает кремлевские нарративы о необходимости мира, переговоров и прекращения войны.

Так, помощь западных союзников Украине "превращалась" в "гибель для Украины", Зеленский – во "врага" ботов ИИ, требующих "поддерживать мир".

К "поиску мира" боты также призвали с помощью аргументации, что война "разрушает жизни, дома и имущество", поэтому необходимы "мир и стабильность в регионе".

Еще один бот уверял, что "дружба с Россией – наш единственный шанс на мирное будущее". Другой же аргументировал необходимость "дружить с агрессором" тем, что Зеленский – "подросток" (что бы это ни значило), а Украина "погубила себя" тем, что защищается от агрессии врага.

Временами доходило до еще большего абсурда. Так, "жестокий" удар Украины по парому оккупантов в порту "Кавказ", с помощью которого Россия обеспечивает оккупационный контингент в захваченном Крыму и на оккупированных территориях материковой части Украины, вдруг оказался "угрозой Украине и национальной безопасности", поэтому "надо быстро восстанавливать его работу и обеспечить беспрепятственный транзит товаров", призывают боты ИИ.

В то же время боты пытаются запугать украинцев "последствиями" уничтожения потенциала России для продолжения войны.

Даже новости о преступлениях коллаборантов и оккупантов в сообщениях ботов превращаются в очередной повод продвинуть тезис о "мире".

Отметим, что именно такой способ атаки на наше издание фиксируется впервые.

Напомним, еще в июле сообщалось, что Кремль через ботов взялся подстрекать украинцев к митингам против графиков отключений в Украине. Для нагнетания ситуации были задействованы провоенные паблики и государственные СМИ, разоблачена действующая в Украине сеть пророссийских телеграмм-каналов (Резидент и другие).