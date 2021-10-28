Cанкции, от которых... жиреют: как олигарх Фукс праздновал юбилей

Не бойтесь санкций СНБО. Те, кто попадает в знаменитые санкционные списки, не только не ощущают дискомфорта, но и живут все лучше и лучше. И одиозный бизнесмен Павел Фукс, находящийся в таких списках СНБО уже более полугода – яркое тому подтверждение. Он уж точно живет сейчас куда лучше, чем в "бессанкционном" прошлом.

"Санкции делают нашу экономику только крепче", – заявил как-то Владимир Путин, пытаясь держать хорошую мину при плохой игре. Но влияние ограничений, наложенных на РФ Западом за агрессию в отношении Украины, ощутил уже на собственном кармане каждый россиянин.

В отличие от них, фигуранты санкционных списков СНБО в Украине живут припеваючи.

18 июня этого года СНБО ввел, а президент Украины Владимир Зеленский спустя 5 дней утвердил своим указом санкции в отношении 536 физлиц и 540 компаний. Среди фигурантов списка – немало громких фамилий. В частности, люди, напрямую причастные к развязыванию и ведению агрессивной войны на территории Украины: основатель ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин, российский олигарх Олег Дерипаска, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, главари террористов ОРДЛО Игорь Безлер, Игорь Гиркин-Стрелков, Павел Губарев… В этой почетной компании оказался также российский олигарх, уже несколько лет плотно обосновавшийся в Украине – Павел Фукс.

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Как объяснял после памятного заседания СНБО секретарь совета Алексей Данилов, санкции в отношении Фукса были введены после проведения ряда проверок, которые показали, что он может быть причастен к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине.

"Если человек живет в панельной 9-этажке в городе Александрия, и мне кто-то скажет, что он может получить 19 лицензий… Я думаю, никто из присутствующих здесь не может помечтать даже одну получить", – сказал Данилов на брифинге после заседания СНБО 18 июня, комментируя санкции в отношении Фукса.

На самом деле, подавляющее большинство украинцев не может и помечтать не только о том, чтобы умудриться так активно наживаться на народном достоянии – недрах – как это делает Фукс. Но и о том, чтобы хотя бы раз в жизни отметить собственный день рождения так, как это сделал вчера сей несчастный, гонимый властью фигурант санкционных списков СНБО.

27 октября Павлу Фуксу исполнилось 50 лет. Дата – значимая. И за расходами на празднование этого события юбиляр не постоял – закатил настоящий бал в венецианском стиле.

И санкции ему в этом отнюдь не помешали. Напротив – они Фукса, похоже, только укрепили.

Для празднования Фукс выбрал один из элитных клубов под Киевом.

Подготовка к грандиозному празднику, по свидетельствам очевидцев, началась с раннего утра.

Среди гостей отметился российский миллиардер Александр Орлов, владелец "Бульдозер-Групп" и сети ресторанов в столице. Орлов в своем инстаграм выложил видео момента разрезания праздничного торта.

Господин Орлов, кстати, не единожды злил украинцев – как тем, что его рестораны работали в разгар локдауна, так и тем, что постоянно тащил в Украину российских исполнителей. В том числе, и из числа поддерживающих политику Путина и объясняющих российскую агрессию тем, что это "американцы поссорили два братских народа".

Вероятно, не без его помощи была сформирована развлекательная программа праздника. Именинника и гостей развлекали известные артисты. В том числе, и из России. Так, для юбиляра пела Светлана Лобода. Поздравить Фукса приехал даже россиянин Александр Ревва, бывший резидент российского "Камеди-Клаб", ныне переквалифицировавшийся в певца под псевдонимом "Артур Пирожков".

Конечно, здесь Фуксу можно только посочувствовать. Вероятно, он с удовольствием пригласил бы и более именитых российских звезд. Да вот незадача: в отличие от самого Фукса, на них ограничительные меры, запрещающие въезд в Украину, пока еще действуют. Пришлось довольствоваться малым.

Кстати, интересно, кто и как оплачивал "банкет". За выступление артисты получили наличные или перевод на счет? Ресторан как оплачивался? Ведь санкции должны были предусматривать блокировку счетов Фукса!

Праздник, как свидетельствуют отчеты гостей в соцсетях, удался на славу. Столы, поговаривают, ломились от дорогих блюд.

К примеру, на одном из фото в сети запечатлен огромный тунец, который в Украину якобы доставили специально к юбилею Фукса. И, вероятно, миллионы законопослушных граждан Украины, в отличие от юбиляра, не попавших под санкции в нашей стране, могут посмотреть на такую рыбу разве что на этом фото.

Да и среди гостей засветилось немало публичных людей.

К примеру, поздравить Фукса прибыл экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко. Да и оскандалившаяся недавно Юлия Привалова, невестка покойного Кернеса и основательница бренда Yaro, постившая фото с Красной площади и унизившая украинцев глупым анекдотом, примчалась пожелать Фуксу всего наилучшего.

Изысканные интерьеры элитного заведения дополняли фейерверки и живые статуи.

Да и в целом создавалось впечатление: здесь гуляет не человек, на которого наложены запреты и ограничения, а хозяин жизни.

Праздновал Фукс, как говорится, дорого-богато. И хотя гости, по замыслу юбиляра, пришли в карнавальных масках – на многочисленных фото легко можно узнать и других фигурантов пресловутых списков. К примеру, Виталия Хомутынника, самолет которого в феврале этого года попал под санкции (их не помешало бы наложить и на самого политика). Как поговаривают злые языки, не так давно он приобрел себе конкурс "Мисс Украина" и даже якобы обзавелся элитным гольф-клубом под Киевом. Особо ярые недоброжелатели даже сумму сделки называют: 3 миллиона долларов. Вероятно, врут. Не может же человек, против которого введены санкции, позволять себе столь недешевые приобретения.

В отличие от карнавальных – медицинских масок ни на гостях, ни на самом имениннике не было. Видимо, они решили, что раз им не страшны санкции, то и коронавирус их не возьмет. И плевать, что ежедневно умирают уже почти по тысяче украинцев, что в больницах заканчивается кислород и места, что регионы один за другим влетают в "красную зону" и сейчас на очереди – Киев, где с 1 ноября будут введены максимально жесткие ограничения. Ситуация в стране такова, что со дня на день вся Украина может быть брошена в очередной локдаун. Которого экономика страны может уже и не пережить.

Но разве такие мелочи волнуют "хозяев жизни"?

Как видим, в Украине умудрились переплюнуть Россию. И пока российские олигархи во главе с Путиным только мечтают, чтобы санкции их укрепили, беглые олигархи из РФ эту мечту воплощают в жизнь. В Украине. И чем дольше они находятся под санкциями – тем больше жиреют. И в прямом, и в переносном смысле.

Хочется спросить у СНБО: вас не смущает, что фигуранты санкционного списка живут все лучше и лучше? Или это так и было задумано?

В таком случае, наложите санкции на всех граждан Украины – раз уж под ними так сладко живется. Или прекратите, наконец, позорить государство, объявляя санкции, над которыми попавшие в списки фигуранты лишь заливисто ржут – и сделайте что-то, чтобы наполнить декларативные наказания смыслом.