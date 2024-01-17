Госбюро расследований провело обыски во Львовском ТЦК: что искали

Государственное бюро расследований 17 января провело обыски во Львовском ТЦК и СП в рамках дела по возможному превышению полномочий военным лицом. Разрешение на следственные действия 8 января выдал Лычаковский райсуд Львова.

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Об этом сообщила представитель специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко "Суспільному". По ее словам, по состоянию на 15:42 обыски уже состоялись, пока подозрение никому не объявляли.

Обыски провели в рамках уголовного производства по предварительной квалификации – ч. 5 ст. 426.1 Уголовного кодекса (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

"Изъяты документы, предоставляется правовая оценка действиям руководства ОТЦК во время принятия соответствующих решений. В настоящее время подозрение никому не объявлено", – сказала Шевченко.

По ее словам, по результатам проведения необходимых следственных действий и их анализу будет принято законное обоснованное решение. Расследование продолжается.

Утром 17 января глава ОО "Будуймо Україну разом" Игорь Финканин опубликовал фото постановления суда о разрешении на обыск. В документе говорится, что причиной является поиск и изъятие доказательств приостановки призыва на службу работников двух львовских мясоперерабатывающих предприятий – "Барком" и "Родинна ковбаска".

Во Львовском областном ТЦК ситуацию пока не прокомментировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января по сети разлетелось видео, на котором якобы сотрудники Харьковского ТЦК силой затащили мужчину в машину. В военкомате пообещали разобраться в причинах "конфликтной ситуации".

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