Бывший генерал-майор СБУ Шайтанов получил приговор за государственную измену: он готовил теракт. Фото

Бывший генерал-майор Службы безопасности Украины Валерий Шайтанов вынес приговор за государственную измену. Его приговорили к 12 годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

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Среди прочего Шайтанов готовил террористический акт в интересах государства-агрессора. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что Шайтанов собирал информацию, составлявшую государственную тайну, и передавал ее представителям Кремля.

Также он подыскивал лиц среди бывших военнослужащих СБУ для совершения теракта. Бывший генерал-майор намеревался убить майора ВС Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева. Однако стражи порядка предупредили убийство.

Суд признал виновным бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций "А" СБУ в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 111, ч. 2). 15 ч. 5 ст., 27 ч. 2 ст.258, ч. 1 ст.263 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Контрразведка СБУ задержала генерал-майора Валерия Шайтанова 14 апреля 2020 года. По словам бывших и действующих работников СБ Украины, Валерий Шайтанов – один из руководителей Центра специальных операций "А" – выполнял своеобразные задачи и "общался" с главарями террористов из "ДНР".

16 апреля в Киеве задержали приспешника генерала - бывшего работника "Альфы". Во время обыска у него был обнаружен арсенал оружия и боеприпасов.

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