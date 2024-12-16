Были завербованы Россией: задержаны два подростка, которые устроили взрывы вблизи райотделов полиции в Харькове. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции задержали двух подростков, взорвавших взрывчатки вблизи двух райотделов полиции в Харькове. Несовершеннолетних вовлекли в преступную деятельность против Украины российские спецслужбы.

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Об этом сообщили СБУ и Национальная полиция Украины. По информации следствия, 8 и 9 декабря 2024 года лица, действуя по указаниям оккупантов, совершили подрыв взрывных устройств вблизи отделений полиции в Слободском и Холодногорском районах Харькова. К счастью, никто не пострадал.

"Контрразведка СБУ разоблачила обоих злоумышленников по горячим следам. Вражескими агентами оказались двое 15-летних жителей областного центра – парень и девушка. Оккупанты завербовали их через телеграм-каналы по поиску "легких" денег, – говорится в сообщении.

Известно, что подозреваемые действовали раздельно, каждый осуществлял свою задачу, но оба получали инструкции от общего куратора из РФ. Юноша самостоятельно изготовил самодельное взрывное устройство, следуя подробным инструкциям. Ему было рекомендовано начинить взрывчатку металлическими шариками и оснастить детонатором для дистанционной активации. Девушка, в свою очередь, получила уже подготовленную взрывчатку из скрытого тайника.

Каждый из подозреваемых самостоятельно замаскировал взрывные устройства в пакетах и оставил их в мусорных контейнерах вблизи отделений полиции. Кроме того, недалеко от этих зданий злоумышленники незаметно установили мобильные телефоны, с помощью которых враг дистанционно активировал взрывчатку и записывал последствия на видео.

По имеющимся данным, эти взрывы были направлены на то, чтобы вызвать панику среди населения и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по статье 258 часть 2 Уголовного кодекса Украины о террористическом акте. Несмотря на молодой возраст фигурантов, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества за совершение особо тяжкого преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции Украины раскрыли в Харькове новую технологию российских спецслужб, предназначенную для вовлечения подростков в шпионскую деятельность в пользу РФ.

Молодых людей приглашали к сотрудничеству через "квест-игры", во время которых они должны были собирать информацию о расположении средств ПВО Сил обороны, корректировать удары и проводить поджоги.