Была заблаговременно проинформирована о планах Путина: СБУ объявила еще одно подозрение главе центробанка РФ Набиуллиной

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу участия Центробанка РФ в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины. Установлено, что его руководитель Эльвира Набиуллина заранее знала о планах российского диктатора Владимира Путина и принимала решения, необходимые для ведения войны.

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Об этом 27 сентября сообщили пресс-службе СБУ и Офиса генпрокурора. Как отмечается, собранная доказательная база свидетельствует о том, что центральный банк РФ способствовал подготовке войны против Украины и продолжает ее обеспечивать.

По материалам дела и выводам независимых исследований, Набиуллина для обеспечения военной агрессии изменила стратегию работы Центробанка для поддержки оккупации, избегания санкций против РФ и облегчения финансирования оккупационных группировок страны-агрессора.

После начала агрессии РФ против Украины в феврале 2014 года Набиуллина организовала разработку законов, регулировавших переход финансовой и банковской системы Крыма и Севастополя под управление страны-агрессора.

Она также способствовала прекращению деятельности банковской системы Украины в АР Крым, зато организовала там работу отделений российских банков.

После полномасштабного вторжения в Украину Набиуллина также способствовала деятельности банков России и внедряла оборот рубля на оккупированных территориях Украины – в Крыму, Севастополе, Харьковской и Херсонской областях.

Из-за этого Украина должна была потерять экономический контроль над указанными территориями для их дальнейшей аннексии агрессором.

Кроме того, Набиуллина, являясь лицом, способным фактически осуществлять контроль за политическими действиями РФ в сфере экономики и руководить ими, перенастроила приоритеты монетарной политики и направила их в поддержку военно-промышленного комплекса РФ.

Используя активы и ресурсы банка центробанка РФ, она создает условия для обхода физическими и юридическими лицами, причастными к финансированию ВПК РФ, санкций, способствует мобилизации в государстве-агрессоре, создает условия для проведения расчетов за оружие с Ираном, инициирует введение контрсанкции.

Материалы расследования также свидетельствуют о том, что средства, находящиеся на счетах центробанка РФ, открытых в иностранных юрисдикциях, фактически являются одним из инструментов ведения войны.

Речь идет о почти 300 млрд долларов, которые благодаря международным партнерам Украины заблокированы на счетах центробанка РФ по всему миру.

На основании доказательной базы эта сумма в перспективе может подлежать конфискации как средства юридического лица, к которому будут применены меры уголовно-правового характера в соответствии с законодательством.

В рамках уголовного производства Набиуллина получила новое подозрение по ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.