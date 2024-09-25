'Был звонок из Америки': Коломойский рассказал, как ему вручили подозрение

Подозрение Игорю Коломойскому, который уже год находится в СИЗО, вручили после звонка из Америки.

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Об этом бизнесмен заявил во время заседания Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в четверг, 24 сентября.

Была поездка в Америку год назад, в августе, руководящего состава антикоррупционной вертикали, там был и ВАКС, и НАБУ руководитель, и руководитель САПа. Они вместе были в ЕС, и там, в результате этой поездки, я не знаю, о чем они говорили, не присутствовал… Но после этой поездки был срочный звонок сюда и сказали, что Коломойскому, давайте делайте что хотите, быстро подозрение, и появился вот этот эпизод по 531 делу, единственный, в котором привязали, и тому подобное… И срочно делайте экспертизу где-то. Они побежали в институт СБУ, СБУ сделала им еще одну экспертизу, но узнала, что планируется дать подозрение по возвращении руководства из США. Поэтому они перехватили инициативу, срочно вручили мне 2 сентября уже по линии БЭБа", – заявил Коломойский.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) за год ни разу не допросило Игоря Коломойского по делу, что касается взаимоотношений бывшего владельца с национализированным ПриватБанком.

По словам Коломойского, допрос назначали и переносили не менее 13 раз.

"С сентября прошлого года у меня вообще никакого допроса не было. По этому поводу меня не допрашивали. В ОЗДС все прослушается. Они там не хотят допрашивать. А в них меня не везут, потому что СБУ не может из своих рук выпустить", — заявил Коломойский.

Бизнесмен назвал подозрение по делу "смешной", потому что, по его словам, он продал свои акции, получил деньги и отдал их "ПриватБанку".

Напомним, речь идет о производстве, которое расследует НАБУ и касается взаимоотношений бывшего владельца Игоря Коломойского с национализированным ПриватБанком. В августе детективы НАБУ продлили расследование, которое и без того длится семь лет. Защита Коломойского считает это решение незаконным и пытается его обжаловать.

Сроки досудебного расследования по этому делу уже истекали в 2021 году. Это было признано соответствующим судебным решением, в частности, апелляционным судом. Тогда Коломойский по этому делу не является подозреваемым. Но следствие смогли возобновить и соответственно сделать Игоря Коломойского снова подозреваемым.

Защита бизнесмена подобные действия детективов считает незаконными. Считается, что права их подзащитного нарушены.