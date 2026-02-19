Был спор с пешеходом: в Днепре водитель устроил стрельбу на дороге и поплатился

В Днепре полиция сообщила о подозрении мужчине за стрельбу во время дорожного конфликта с другим мужчиной. Злоумышленник, как сообщается, прострелил другому мужчине ногу из травматического пистолета.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба полицейского управления Днепра. Инцидент, по словам правоохранителей, произошел на улице Панельной, в Шевченковском районе города.

Что известно

Как сообщается, конфликт произошел в конце января 2026 года. Во время конфликта мужчина вышел из своей машины, и произвел несколько выстрелов в сторону 40-летнего мужчины, после чего уехал с места происшествия.

Пострадавший, как говорят правоохранители, получил травму ноги. Личность правонарушителя удалось установить и разыскать его. Им оказался 37-летний местный житель, у которого правоохранители изъяли травматический пистолет.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по обвинению в хулиганстве. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

