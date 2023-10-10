Был назначен за неделю до оккупации: у гендиректора ЗАЭС Мурашова было гражданство России – расследование

Бывший гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов, который в течение семи месяцев работал в оккупированном Энергодаре и был похищен и депортирован российскими военными, живет и работает в Киеве, занимая должность главного инженера на ЗАЭС. Однако, как выяснили журналисты, он с 2014 года имеет российское гражданство.

Это было установлено в ходе расследования, проведенного корреспондентами Hromadske. Кроме того, Мурашов в 2014 году посещал оккупированный Крым.

Как известно, гендиректор ЗАЭС был похищен россиянами 1 октября 2022 года. Мурашов рассказывал, что отказался сотрудничать с россиянами, и поэтому его держали в плену несколько дней, после чего "депортировали" в Запорожье. Сейчас он проживает и работает в Киеве и исполняет обязанности главного инженера ЗАЭС.

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Однако, как говорится в расследовании, к 2022 году отношение Игоря Мурашова к вторжению РФ в Украину и оккупации части Донбасса и Крыма могло быть существенно отличным.

Так, по информации источников издания, имеющих доступ к данным о пересечении админграницы между Украиной и оккупированным Крымом, в 2014 году Игорь Мурашов трижды посещал оккупированный россиянами полуостров.

Кроме того, во время одной из таких поездок он получил гражданство России. Это произошло 23 сентября 2014 года. Журналисты получили выписку о выдаче "роспаспорта" Мурашову из автоматизированной системы из двух независимых источников.

Также в расследовании говорится, что на следующий день после получения Игорем Мурашовым российского паспорта, в том же отделении федеральной миграционной службы в Севастополе, российский паспорт получил его отец Валерий (ныне покойный. – Ред.). Отличие заключалось в том, что через месяц Валерий Мурашов оформил также загранпаспорт, однако уже в Москве.

В системе "роспаспорт" хранятся заявления от Игоря и Валерия Мурашовых по поводу получения российского паспорта.

На данный момент паспорт, выданный Игорю Мурашову, недействителен, поскольку он не был заменен в 2021 году, когда ему исполнилось 45 лет. Однако недействительность российского паспорта не приводит к потере гражданства РФ. Ведь в России несвоевременная замена паспорта карается только штрафом.

По словам самого Игоря Мурашова, которого журналисты встретили, он был осведомлен о решении своего отца получить российское гражданство, поскольку его отец имел пророссийские взгляды.

Однако сам Мурашов заявляет, что никогда не видел никаких документов, подтверждающих, что именно он получил российское гражданство. По его словам, это была инициатива его отца, сделавшего этот шаг без согласия сына.

"Я об этом ничего не знаю. Там была мутная история с одним адвокатом по фамилии Меликян. Возможно, отец без меня это сделал", – говорит Игорь Мурашов.

При этом, по словам Мурашова, за это его отец вроде бы заплатил взятку.

"Мы очень сильно ссорились. В некоторых поездках он кричал, выходил из машины. Я не хочу об этом вспоминать. У нас с женой была четкая проукраинская позиция", – заявил Мурашов в разговоре с журналистами.

Однако расследователь издания Bellingcat Христо Грозев, к которому обратились журналисты, считает версию главного инженера ЗАЭС маловероятной, поскольку документы содержат биометрические данные Игоря Мурашова.

"Теоретически он мог найти такого коррупционера, но там есть биометрия, поэтому я не понимаю, как это можно было сделать так", – отметил журналист.

Получившуюся информацию журналисты передали в Службу безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты на Запорожской атомной электростанции своими действиями повышают вероятность радиационной аварии. Залогом безопасной эксплуатации станции есть соблюдение лицензионных требований Госатомрегулирования.

Напомним, что 23 сентября в МАГАТЭ сообщили, что ЗАЭС до сих пор заминированы войсками страны-агрессора РФ. Кадровое обеспечение станции по-прежнему вызывает беспокойство.