Был настоящий геноцид, из Харькова трупы вывозили поездами, – исследовательница Голодомора

Исследователи нашли документы, опровергающие стереотип о том, что Голодомор 1932-1933 якобы задел только украинские села. В действительности же в Харькове тела умерших от голода в те годы вывозили целыми вагонами.

Об этом рассказала исследовательница, директор Музея Голодомора-геноцида Олеся Стасюк в интервью "24 каналу". По ее словам, историки считают именно это место "столицей Голодомора".

Вагоны, в которых держали людей, страдавших от голода, стояли на городском вокзале. Там украинцы находились до самой смерти.

По словам Стасюк, документы, найденные исследователями темы, ужасали даже их самих. Они рассказывают об истории преступления геноцида украинцев, которое совершили представители коммунистического тоталитарного режима.

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"У нас очень много фактов, свидетельствующих о том, что это был настоящий геноцид именно против украинцев", – сказала она.

По словам директора учреждения, два поезда с умершими из Харькова похоронили в Казахстане. Их отвезли в другую страну для того, чтобы скрыть преступление и чтобы возможность найти погребение со временем исчезла.

Стасюк также рассказала, что в столице Украины, в Киеве, исследователям удалось найти 77 мест, рассказывающих о Голодоморе.

Отметим, что Голодомор 1932-1933 годов, единственный, имеющий статус геноцида, по разным оценкам, убил от 4,5 до 10 миллионов человек в УССР и на Кубани. Большинство погибших были жителями деревень. Украинский институт национальной памяти отмечает, что половину жертв составили дети и подростки.

Каждый год в четвертую субботу ноября в Украине чтят память жертв голодоморов. Дата была введена указом президента в 1998 году для памяти миллионов украинцев, пострадавших от преступных действий советского режима. В 2006 году законом Украины Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотни людей собрались возле Национального музея "Мемориал жертв Голодомора", расположенном в парке Славы. Они зажгли сотни свечей для чествования миллионов украинцев, ставших жертвами геноцида.