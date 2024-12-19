Был добровольцем бригады 'Лють' и выжил после трех ранений: на Львовщине пьяный водитель убил семь человек

Во Львовской области в тройном ДТП погибло сразу семеро человек. Среди них – дочь львовской певицы, а также ветеран войны, доброволец бригады "Лють". Виновник аварии был пьян. Мужчину, а также его пассажира, суд взял под стражу.

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Люди ехали из Европы

Страшная авария произошла рано утром 15 декабря на трассе Тернополь – Львов – Рава-Русская, в районе села Чижиков. Как сообщила полиция Львовской области, примерно в 05:30 водитель BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с автопоездом DAF. В свою очередь DAF, став неуправляемым, столкнулся с Mercedes Sprinter. Все автомобили оказались в кювете.

В результате аварии погибли семь человек в возрасте от 17 до 55 лет, все они находились в микроавтобусе. Люди ехали из Европы домой, чтобы провести рождественские и новогодние праздники с родными и близкими.

Среди погибших – 23-летний запасной водитель и шесть пассажиров. Выжили только 49-летний водитель буса, который был за рулем и одна 24-летняя девушка со Львовщины, а также водитель грузовика.

Все выжившие сейчас находятся в больнице, у них серьезные травмы, они в тяжелом состоянии.

Пьяный водитель с другом сбежали

Виновник смертельной аварии, 23-летний водитель BMW со Львовщины, был в состоянии опьянения. Вместе со своим 31-летним пассажиром они сбежали с места ДТП и не оказывали помощи пострадавшим, не вызвали скорую и полицию.

Обоих задержали, суд взял их под стражу. Против водителя открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством в состоянии опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

А против его пассажира открыто производство по ч. 3 ст. 136 УК Украины – неоказание помощи лицу, которое находится в состоянии, угрожающем жизни. Ему грозит срок до 5 лет лишения свободы.

Погибший служил в подразделении "Лють"

Погибшим водителем микроавтобуса оказался ветеран войны, доброволец, 23-летний Богдан Лаврентьев из села Зорное Ривненской области.

Как рассказал OBOZ.UA староста села Мирослав Гоголь, в начале полномасштабного вторжения РФ Богдан пошел добровольцем на фронт, служил в подразделении "Лють". Парень был три раза серьезно ранен, его отправили в запас.

После возвращения домой он устроился водителем к одному из перевозчиков. На этот раз они везли людей из Европы в Украину. Богдан как раз отдыхал, после пересечения границы он находился справа от другого водителя и спал.

Деловод старостинского округа Татьяна Ивановна говорит OBOZ.UA, что в понедельник, 16 декабря, вечером встречать погибшего Богдана Лаврентьева выехала вся молодежь из села и соседних сел. Люди с флагами проехали 12 километров, сопровождая машину с гробом погибшего добровольца. Было темно, дорогу освещали сотнями фонариков.

А во вторник, во время похорон, процессия растянулась на три километра. Шел дождь, а прекратился он после того, как гроб с телом Богдана опустили в могилу.

"Он был очень общительным, дружелюбным, у него было очень много друзей. Он занимался боевым гопаком. До того как отправиться на фронт, учился в техническом университете в Ривне. О том, что идет защищать Украину, родителям сообщил уже перед отъездом, поставил их перед фактом. Конечно, они сильно переживали за него", – говорит Татьяна Ивановна.

У Богдана остались родители, старший брат Назар. Ранее родители работали на местном заводе, но он закрылся полтора года назад. Братья работали и помогали своим родителям. У Богдана также была девушка. Молодые люди строили планы на будущее, он хотел заработать денег и купить свое жилье.

Погибла дочка певицы

В этой страшной аварии также погибла 24-летняя Рената Дзигасова, единственная дочка львовской певицы, ведущей разных проектов СТБ и финалистки "Х-фактора" Ирины Борисюк. Девушка возвращалась из Европы домой на праздники после выступлений.

Рената была талантливым музыкантом, играла на скрипке с пяти лет. Первый инструмент ей подарила мама, она же поддерживала дочь на всех ее выступлениях.

Рената училась во Львовской музыкальной академии, участвовала во многих музыкальных конкурсах. Ее считали очень талантливой. Кроме того, Рената хотела сниматься в кино, занималась плаванием.

Попрощались с Ренатой тоже во вторник, 17 декабря. Об этом сообщили на страничке музыкальной группы VILNI в Instagram коллеги Ирины Борисюк.