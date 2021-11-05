Бутусов раскрыл детали применения Bayraktar на Донбассе: уничтожили не одну, а две российских гаубицы. Видео

Вооруженные силы Украины на Донбассе уничтожили не одну, а две российские гаубицы. Это произошло во время применения беспилотника Bayraktar 26 октября.

Подробности на своей странице в Facebook описал журналист Юрий Бутусов, опубликовав также видео с командного пункта во время выполнения задачи. Удар ВСУ был ответом оккупантам на их обстрелы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Журналист отметил, что обстрелы велись по позициям украинских воинов в районе Гранитного и Старомарьевки. Тогда погиб защитник Украины Георгий Халиков.

В ответ командование решило впервые применить ударный беспилотник Bayraktar.

По словам одного из очевидцев удара ВСУ, благодаря оптике БПЛА удалось с высокой четкостью увидеть вражескую батарею, которая вела огонь.

"Мы могли применить только один беспилотник, в нашем распоряжении было только два пуска. Мы видели десятки важных целей, но нужно было подавить огонь батареи, которая по нам работала. Когда мы ее обнаружили, то установили, что в ней три гаубицы, а прицеливание осуществлялось с центрального орудия", – рассказал очевидец.

Собеседник добавил, что нанести удар решили сразу после выхода на рубеж пуска. Орудие было уничтожено, однако расчет не пострадал – в последний момент от место взрыва отошел один артиллерист.

Затем Bayraktar продолжил патрулировать в районе Гранитного, а после наступления темноты в этом районе снова начались обстрелы и беспилотник задействовали еще раз – была уничтожена еще одна российская гаубица Д-30.

Также источник Бутусова уточнил, что БПЛА долгое время был в зоне действия российской противовоздушной обороны, но противник не смог его обнаружить.

"Если бы Bayraktar постоянно вели разведку и били по российской артиллерии и командным пунктам совместно с другими нашими огневыми средствами, мы быстро устроили бы российским войскам перемирие и тишину на Донбассе", – подчеркнул он.

Другие источники Бутусова пояснили, что удары наносились легкой ракетой МАМ-С с кумулятивной боевой частью, поэтому было мало осколков. Этим объясняется отсутствие погибших среди артиллеристов возле орудий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября ВСУ впервые применили ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе против российских оккупантов, уничтожив их пушку. Таким образом они ответили на вражеские обстрелы, во время которых погиб один защитник Украины.

Позднее начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала пояснил, что применение беспилотников не нарушает Минские договоренности.