Самые популярные вопросы по войне и мои ответы

Получаю много вопросов от людей в связи с сообщениями в СМИ по вероятному началу полномасштабных боевых действий, надо этот как-то упорядочить лаконично.

1. Будет ли большая война?

Большая война уже идет, она ведется и на информационном, политическом и экономическом фронтах, и военная угроза - это также инструмент для торгов в иных сферах. Концентрация войск может быть как признаком наступления, так и частью военно-политического давления на руководство Украины.

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2. Пойдет ли Путин в наступление в январе, как предрекает Минобороны?

Если говорить о вторжении, как этом масштабно изобразила Бильдт, то это маловероятно. Россия имеет превосходство в воздухе, а низкая облачность и плохая погода зимой ограничит применение авиации и вертолетов. Кроме того, зимой короткий световой день, а российская армия, и особенно пехота, не оснащена тепловизорами в количестве достаточном для масштабных операций ночью. Вместе с тем, боевые действия могут обостриться на локальных участках фронта Донбассе по традиционному сценарию локальной войны.

3. Какой вероятный сценарий вторжения?

Наиболее вероятно, что Россия предпримет масштабную концентрацию войск вокруг границ, а затем нанесет ряд коротких ударов на Донбассе. Там для этого есть и хоть какое-то политическое прикрытие, и реальная военная необходимость отбросить наши войска от Донецка и Горловки.

4. Когда может начаться наступление Путина?

Они готовятся постоянно, но внезапности у россиян не будет. Российской армии для развертывания близ наших границ хотя бы нескольких дивизий необходимо несколько суток. Эти передвижения обязательно будут замечены и нашей разведкой и разведкой НАТО, и тогда информация будет гораздо более конкретная, чем сейчас.

5. Сможет ли Путин завоевать Украину?

Нет. Украина окажет сопротивление, и получит куда более эффективную военную помощь союзников. Наши слабости - не в силе Путина, а в нашей собственной неспособности создать реалистичную стратегию, доктрину действий и сконцентрировать ресурсы.

6. Что делать?

Готовиться к действиям в экстремальных ситуациях по мере сил и возможностей, желательно в компании тех, кому доверяешь. Государство сделает все, что может, а все остальное должны будут сделать добровольцы и волонтеры.

7. Что не делать?

Не паниковать. Не бежать в магазин и аптеку выгребая полки.

8. Сколько этот кошмар будет продолжаться?

Пока мы не поставим своей целью - победить. Пока наше государство не откажется от мыслей заключить мир любой ценой, пока мы не начнем проводить структурные реформы государства, чтобы увеличивать цену войны для России. Израиль в состоянии войны более 70 лет, и научился не только выживать, но и извлекать выгоду и развивать высокоорганизованное государство и общество. Поэтому продолжаем сопротивление и идем к победе, никаких других вариантов нет.