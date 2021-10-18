Мы постоянно слышим от наших пророссийских политиков из ОПЗЖ, что Украине необходимо закрыть глаза на российскую агрессию, уступить Кремлю и налаживать дружественные и партнерские отношения с Россией. Ну, знаете, как будто ничего не случилось. Как будто не было ни захваченного Крыма, ни 8 лет войны на востоке Украины.

К примеру, недавно, буквально на днях с таким призывом на канале Медведчука выступил депутат от ОПЗЖ Андрей Лесик.

"Договариваться с Россией о восстановлении добрососедских отношений для тог, чтобы работала экономика, чтобы люди как-то между собой больше ездили, больше общались, как было прежде, до 2013 года", – сказал он.

Я когда слышу такие призывы – у меня возникает один простой вопрос. Он даже не касается Крыма и Донбасса, потому что с этим давным-давно уже и так все понятно. Пророссийские политики предлагают просто на это закрыть глаза и России все это простить. У меня возникает другой вопрос: а как они в принципе собираются налаживать отношения с государством, власти которого не признают право Украины на существование и провозглашают своей целью уничтожение нашей страны?

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Вот только один свежий пример. Вице-спикер российской Государственной Думы Петр Толстой в эфире российского федерального канала НТВ на днях в очередной раз заявил, что Украины не существует, пообещал уничтожить нашу страну и сделать ее частью России. Причем канал НТВ даже с гордостью вырезал этот фрагмент эфира и выставил в своем официальном Твиттере.

"Мы Россия. И Украина это часть России. И вы в этом скоро убедитесь! А вот вся эта публика, которая ходит с фашистскими знаменами и зигует – побежит за натовскими самолетами, как бежали в Афганистане моджахеды, хватаясь за фюзеляж… Нет никакой Украины уже давно! Донецк и Луганск – русские! И будет вся Украина частью России! Не будет никакой Украины!"

Повторюсь, это – вице-спикер российского парламента. Это депутат от партии власти. Это официальное лицо, которое транслирует позицию Кремля.

А как, простите, вы с вот этим вот собираетесь договариваться? Выстраивать дружественные и партнерские отношения? Ну как можно выстроить дружественные отношения с людьми, которые отрицают ваше право на существование, право на государственность украинского народа и открыто декларируют, что Украины не должно быть и они нас поглотят, нашу государственность они уничтожат и поглотят нашу территорию. Вот знаете – достаточно просто на это посмотреть и у каждого нормального человека вообще должны отпасть все вопросы по поводу того, кто инициатор конфликта, почему до сих пор война длится и не заканчивается, внутренний ли это конфликт или все-таки внешняя агрессия… Я думаю, после таких заявлений вообще не может быть никаких сомнений в том, что это реально агрессия РФ, потому что они же не скрывают своих целей. Они вообще не скрывают своих задач и того, что они хотят с нами сделать.

И очень важно понимать, что российские власти в Украине будут сотрудничать только с теми политическими силами, которые будут помогать России в этом. Помогать уничтожить Украину.

Отсюда легко сделать вывод, что из себя представляет ОПЗЖ. И очень важно донести до избирателей этих политических сил, как на самом деле российские власти относятся к Украине, к украинцам – и они должны понять, что если Россия начнет реализовывать свои угрозы – от этого пострадают абсолютно все. И избиратели пророссийских партий, и не пророссийских. Россияне ненавидят нас всех одинаково. Это очень важно усвоить и запомнить.

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