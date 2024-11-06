В период полномасштабной войны украинский бизнес как никогда стал адаптивным к кризисным ситуациям и изменениям. Одним из таких вызовов стали частые отключения электроэнергии, вызванные атакой на энергетическую инфраструктуру Украины. Предприятия ищут мощные генераторы для обеспечения бесперебойной работы производства, и из-за недобросовестности поставщиков испытывают дополнительные трудности.

Так, в случае с украинским молокозаводом сотрудничество с поставщиком превратилось в длительный конфликт, который в итоге привел к значительным убыткам. Все это усложняет процесс адаптации предприятий к новым условиям, заставляя их тратить ресурсы на решение подобных проблем вместо обеспечения стабильной работы и поддержания экономической активности в стране.

В 2021 году молочный завод в Житомире начал собственное производство ООО "Житомирский молочный завод" бюджетной молочной продукции и на сегодняшний день поставляет ее в различные супермаркеты. Только за 9 месяцев текущего года молокозавод уже уплатил более 19 миллионов гривен в государственную казну в виде налогов и единого социального взноса.

В течение 2024 года молокозавод предоставил более 2 миллионов гривен на помощь Вооруженным силам Украины и отдельно осуществляет материальную помощь мобилизованным работникам завода и семьям погибших. Кроме того, с начала полномасштабной войны производство постоянно обеспечивает новые рабочие места украинцам. Численность работников выросла с 200 до 300 сотрудников.

Если говорить об уровне важности для нас электроэнергии, приведу пример: в прошлом году во время очередных обстрелов произошла перегрузка электросети, на заводе "мигнул" свет и из строя вышло некоторое ключевое оборудование. В общей сложности это стоило нам полумиллиона гривен на ремонт, 4 дней остановки работы и настройки всех процессов заново и минус 250 тонн молока, которые мы не смогли поставить в магазины.

По состоянию на конец 2023 года у молочного завода уже был один генератор, но его мощности хватало лишь на то, чтобы обеспечить 60% процентов работы завода при отключении света. Поэтому, когда начались прогнозы о "тяжелой зиме" для украинской энергосистемы, вопрос о приобретении второго генератора стоял остро. Чтобы не рисковать производственным процессом, предприятие решило приобрести генератор ATLAS AJ-B 550, заключив соглашение в октябре 2023 года с поставщиком ООО "Прома Плюс". Договор почти на 2 миллиона гривен, что составляло на момент приобретения 47 211 евро, предусматривал, что с новым оборудованием завод сможет работать даже в условиях длительных отключений. Казалось, что все риски были учтены, а поставки генератора обещали стабильность производства.

В декабре того же года поставщик доставил генератор на производство, где были произведены пусконаладочные работы без погрузки (оборудование было просто включено, чтобы протестировать, рабочий ли генератор). Зимой 2023/24 предприятию удалось избежать аварийных отключений, однако весной производство снова столкнулось с ними. Включив генератор в апреле 2024 года, работники молокозавода заметили, что часть оборудования просто вышла из строя, о чем сразу же сообщили поставщику. В ответ через определенное время ООО "Прома Плюс" доставило и заменило запчасть (плату управления регулятор напряжения), некорректно работавшую и повлекшую такую ситуацию, но это не помогло – замер показал, что качество электроэнергии, которую производил генератор, ненадлежащее, что и приводило к выходу из строя высокоточного оборудования. В результате длительных переговоров было принято решение заменить альтернатор (основную составляющую генератора), после получения которого было обнаружено, что альтернатор был менее мощным и, кроме того, не подходил по умолчанию к поставленному генератору (требовал перемонтажа).

Вся коммуникация, замена запчасти, тестирование длились месяцами. В июне молокозавод потребовал полного возврата средств поставщику. ООО "Прома Плюс" не принимало такого требования и поставило собственные условия: что вернет средства, только если следующий генератор молокозавод будет заказывать через него. В течение затяжных переговоров поставщик соглашается на возврат средств, но эта сумма меньше согласно разнице курса евро в гривневом эквиваленте на 250 тысяч гривен. Именно столько молокозавод должен дополнительно доплатить за новый аналогичный генератор.

К сожалению, эта история – очередное подтверждение того, что в условиях военного положения предприятия сталкиваются не только с проблемами, вызванными нашим основным врагом – Россией, но и недобросовестными поставщиками, которые ставят под угрозу производство продуктов питания в Украине. Молокозавод приобрел исправный генератор у другого поставщика и имеет возможность обеспечивать производство молочной продукции даже в критические дни для страны, продолжать платить налоги и помогать ВСУ.