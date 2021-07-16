Ушла к другому, но требовала денег от бывшего: новые детали гибели отца избитой девочки под Днепром

На Днепропетровщине больше месяца не могут определиться с тем, кто нанес ужасные травмы 3-летней Кристине, после которых девочка оказалась в коме. Под подозрением как ее мама Светлана, так и ее родной отец и даже отчим.

Правда, после программы на одном из телеканалов, где рассказывали об этой истории, в селе нашли убитым родного отца девочки Александра Мироненко. Эта смерть вызвала еще больше споров. Полиция считает, что это самоубийство, а местные говорят об убийстве.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

13 июля в селе Шульговка Днепропетровской области возле моста в кустах нашли мертвым Александра Мироненко. Он был биологическим отцом 3-летней Кристины, которая оказалась в коме после того, как кто-то из близких людей ее избил.

Местным жителям полицейские сообщили, что Александр совершил самоубийство. А вот свидетели рассказывают, что у мужчины было перерезано горло, травмы на теле, а рядом валялась "розочка" от бутылки со следами крови.

Еще больше вопросов вызывает тот факт, что Александра спешно похоронили, буквально на следующий день после гибели. Как будто хотели побыстрее избавиться от тела, чтобы списать все на самоубийство.

Однако знакомые рассказывают, что погибший панически боялся вида крови, поэтому не верят в то, что он мог сам себя порезать.

Еще месяц назад, 11 июня, в Днепропетровскую областную больницу скорая привезла 3-летнюю Кристину. У девочки были травмы головы и перелом ключицы. Она находилась на грани жизни и смерти. Врачи провели трепанацию черепа ребенку, она начала сама дышать. Но насколько тяжелыми оказались травмы, понятно будет позже.

Пока ребенок не может рассказать, что же с ней произошло. А мать девочки Светлана постоянно путается в показаниях. В полиции она сначала заявила, что это она так избила малышку, мол, била руками по голове, потому что та не слушалась. Потом предположила, что ребенок мог накануне упасть с дерева. Правда, как это произошло, она не знает.

Также она обвиняла родного отца Кристины Александра. Говорила, что примерно за неделю до случившегося не могла забрать ребенка от мужчины. А когда девочка оказалась дома, то она якобы рассказала, что папа ее бил и таскал за волосы.

История запутанная, а Светлана, которая, скорее всего, прекрасно знает откуда у девочки такие травмы, хранит молчание.

В самом селе мнения разделились. Часть жителей не верит в то, что Александр сам себя убил. Другие не могут поверить в то, что тихая и добрая Светлана могла так жестоко побить ребенка. А отчим девочки и новый сожитель Светланы Владимир на шоу-программу "Говорить Україна" вовсе не явился. Хотя заявлял, что его женщина не любила ребенка и била Кристину.

Бывший местный депутат Виктор Зезюлин говорит, что знал Светлану давно, еще когда она только появилась в селе после интерната. "Это был ангел. Девочка, которую выкинули из интерната практически на улицу. Государство постоянно обижало ее. У ее родственников был дом и квартира. Так, квартиру продали, она с братьями и сестрами осталась ни с чем", – вспоминает он.

Экс-депутат помогал ей оформить документы, прописку. Затем она познакомилась с Александром Мироненко.

"Он был старше ее. Она как комочек теста, из которого можно вылепить все что угодно. Я еще тогда говорил Саше, смотри, не смей ее обижать. Надо сказать, что Света немного деструктивная, у нее есть проблемы с речью. Саша страдал эпилепсией, от этого у него были проблемы с ногами, он не всегда мог работать. Вот так они и жили. Потом у них родилась Кристина. Да, Александр мог обижать Свету, поднимать на нее руку, выгнать ночевать к козе. Но в своей дочке он души не чаял, он никогда не бил ее. Он вообще был слабохарактерным и панически боялся вида крови. Из-за этого он даже не мог забивать кур", – говорит Зезюлин.

Добавляла проблем и свекровь, которая была недовольна невесткой. Света действительно была медлительной, многое за ней приходилось переделывать. Но тут можно винить только интернатовское воспитание и проблемы со здоровьем. Зезюлин говорит, что посоветовал Светлане после рождения дочери не оформлять ее как дочь Саши, чтобы хотя бы получать пособие как мать-одиночка.

"А как-то местные социальные службы решили, что Света обворовывает государство, мол, живет с Александром, а получает 1 500 грн как мать-одиночка. И когда он был на работе, ввалились к ней домой и надавили на нее, чтобы она подписала документ и отказалась от пособия", – говорит экс-депутат.

Но однажды Александр пожаловался, что Светлана его бросила. Она сказала, что полюбила другого мужчину и ушла к нему. Новым возлюбленным оказался Владимир – в прошлом сотрудник милиции, который был в АТО.

Бывшая жена Владимира Инга рассказала, что прожила с мужчиной 6 лет. Она заявляла, что он был агрессивным, избивал ее и даже как-то якобы воткнул ей нож в ногу. То же самое происходило и после того, как Владимир начал жить со Светланой.

А незадолго до смерти Александр поведал Зезюлину, что женщина стала требовать у него деньги – якобы на лечение дочери, которая находилась в тяжелом состоянии в больнице.

"Саша мог дать ей тысячу гривен, однако через два дня она вновь звонила и говорила, чтобы он дал денег. Мол, придет Володя, и ты ему все передашь. От предложения, чтобы Александр сам купил все необходимое – памперсы, пеленки, лекарства – она отказывалась. Саша боялся этого Володи, говорил, что тот якобы ему угрожал. Да и Светлана сильно изменилась за эти годы. Она уже не тот птенчик, какой была еще несколько лет назад. Жизнь с этими мужчинами сильно ее поменяла", – говорит Зезюлин.