Бомбу на церковь могли навести: подробности гибели пастора протестантской церкви в Купянске

В среду, 28 февраля, россияне нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по городу Купянск Харьковской области. Один из ударов пришелся на протестантскую церковь Иисуса Христа. Незадолго до этого там закончилась служба, и в помещении оставался пастор Юрий Климко с супругой.

Юрий Климко погиб на месте. Его тело отыскала жена, которая чудом выжила.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Прилет был не случайным

Юрий Климко был известен не только как пастор, но и как волонтер в городе Купянск Харьковской области. Его церковь пятидесятников Иисуса Христа была еще и волонтерским хабом. Тут каждый день раздавали обеды нуждающимся людям. Отсюда развозили помощь во все уголки области, даже в те села, куда никто не мог добраться.

Те, кто знал погибшего пастора, говорят, что прилет по церкви был не случайным. Скорее всего, кто-то навел врага именно на это здание.

За полчаса до трагедии тут еще было много людей: жители Купянска, волонтеры, военные – все были на служении. А потом в помещении остался сам пастор и его супруга Елена. После взрыва она отыскала тело мужа.

Помогал словом и развозил помощь

Друг Юрия Климко, тоже пастор из Старобельска на Луганщине Сергей Любченко рассказывает, что в церковь Климко пришел еще в 90-х годах. С тех пор он постоянно служил людям.

"С 2014 года мы вместе с другими капелланами начали ездить по линии разграничения Донецкой, Луганской областей. Прошли Станицу Луганскую, Попасную, Золотое. Помогали словом, развозили помощь военным и гражданским жителям", – вспоминает Любченко.

Координатор Христианской службы спасения Андрей Оленчик говорит, что с 2016 года, когда формировался "Корпус военных капелланов" при их службе, Юрий Климко был в первой волне.

Он побывал во многих прифронтовых городах и селах сначала в зоне АТО, потом ООС.

Даже когда российские захватчики оккупировали его родной Купянск, пастор ни дня не сидел без дела.

Уехал из Купянска, когда стало опасно

Первые полтора месяца Климко с семьей провели в оккупации. Однако оставаться в городе для него как капеллана было уже опасно. Россияне создали свою комендатуры, начали выяснять, кто тут поддерживает украинских военных, кто служил в АТО.

Сам пастор вспоминал, что каждый вечер ложился спать и прислушивался к шуму автомобилей за окном – не к нему ли приехали захватчики. По городу уже хватали людей, бросали в подвалы, а некоторые украинцы пропадали бесследно. Не трогали только церкви Московского патриархата.

Через полтора месяца они с детьми все-таки выехали на машине окольными дорогами. И до самого освобождения Купянска жили в Ужгороде.

"Он рассказывал, что для него было очень болезненно увидеть, как один из прихожан его церкви после его отъезда снял видео в самой церкви. И говорил, что раньше тут служил священник-нацист", – вспоминает Оленчик.

Как только ВСУ освободили город, пастор тут же вернулся и вновь продолжил свое служение. В церкви был организован гуманитарный хаб. Сюда приезжали не только волонтеры разных церквей, но и просто представители фондов.

Сам Юрий с помощниками ездили в села, куда уже никто не решался поехать, потому что там стреляют. Привозили людям еду, воду, печки, одеяла. Многие даже плакали, потому что у них заканчивались последние продукты, а взять новые было негде.

Был пастором и отцом

Юрий Климко считал, что его и людей в Купянске защищает Бог. Недалеко от его дома как-то взорвалась ракета С-300. Однако, кроме побитых окон и вывернутого забора, ничего не случилось, все были целы.

Одна из бывших прихожанок церкви Елена Рачинская вспоминает, что попала в Купянск в 2014 году. Услышала про такого пастора и вместе с годовалой дочкой и мужем поехала к нему.

"У первого супруга были серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Пастор поговорил с ним, потом сказал мне, что муж не хочет отказываться от этих вредных привычек. Но все равно он молился за нас, учил, как пережить это, давал советы. Вместе с женой они приглашали нас к себе в дом, чтобы помолиться в домашней обстановке, поговорить, всегда угощали обедом. Он был и пастором, и отцом. Чувствовалось, что в семье царит любовь. Он очень любил свою супругу. Дети воспитаны так, что во всем помогали родителям, сами накрывали на стол, убирали, были приветливыми. Очень хорошая семья", – рассказывает Елена.

У пастора остались жена и трое детей. Старшая дочка живет за границей, младшая и сын – тут с родителями. Пока они еще не могут прийти в себя от того, что случилось. Семья и родные готовятся к похоронам.