'Большинство из них – военнослужащие': в МВД рассказали, сколько людей в Украине считаются пропавшими без вести

Сейчас в Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах насчитывается 55 тысяч человек. Большинство из них – военные.

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Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в интервью "Укринформу". По его словам, названная цифра "достаточно динамична".

"Большинство из них – военнослужащие. Эта цифра достаточно динамична: когда местонахождение пропавших без вести лиц устанавливают, в некоторых случаях оказывается, что гражданин, например, в плену. К сожалению, устанавливаем и погибших среди тех, кого считали пропавшими без вести", – сказал чиновник.

По словам заместителя главы МВД, во время собрания биологического материала у членов семей пропавших без вести, находящихся за границей, Национальная полиция получила 751 ДНК-профиль.

107 семей смогли найти своих родных среди тел погибших, считавшихся неопознанными.

Сбор ДНК проходил в Польше, Чехии, Словакии, Германии, Испании, Италии и Турции. Также его планируется организовать в Швейцарии.

Куда следует обратиться в случае исчезновения человека без вести

В случае исчезновения близкого человека без вести необходимо обращаться в следующие учреждения:

– Национальную полицию – 089 420 18 67;

– Национальное информационное бюро – 1648 или (044) 287-81-65;

– Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах – 1698;

– Международный Комитет Красного Креста в Украине – 0800-300-155;

– Офис Уполномоченного по правам человека – 0800-50-17-20 или 044-299-74-08.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях американская газета The Wall Street Journal написала, что Украина якобы потеряла в войне 80 тысяч своих военных. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя публикацию, назвал ее неправдивой – реальная цифра, по словам главы государства, намного ниже.

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