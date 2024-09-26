"Большинство из них – военнослужащие": в МВД рассказали, сколько людей в Украине считаются пропавшими без вести
Сейчас в Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах насчитывается 55 тысяч человек. Большинство из них – военные.
Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в интервью "Укринформу". По его словам, названная цифра "достаточно динамична".
"Большинство из них – военнослужащие. Эта цифра достаточно динамична: когда местонахождение пропавших без вести лиц устанавливают, в некоторых случаях оказывается, что гражданин, например, в плену. К сожалению, устанавливаем и погибших среди тех, кого считали пропавшими без вести", – сказал чиновник.
По словам заместителя главы МВД, во время собрания биологического материала у членов семей пропавших без вести, находящихся за границей, Национальная полиция получила 751 ДНК-профиль.
107 семей смогли найти своих родных среди тел погибших, считавшихся неопознанными.
Сбор ДНК проходил в Польше, Чехии, Словакии, Германии, Испании, Италии и Турции. Также его планируется организовать в Швейцарии.
Куда следует обратиться в случае исчезновения человека без вести
В случае исчезновения близкого человека без вести необходимо обращаться в следующие учреждения:
– Национальную полицию – 089 420 18 67;
– Национальное информационное бюро – 1648 или (044) 287-81-65;
– Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах – 1698;
– Международный Комитет Красного Креста в Украине – 0800-300-155;
– Офис Уполномоченного по правам человека – 0800-50-17-20 или 044-299-74-08.
Как сообщал OBOZ.UA, на днях американская газета The Wall Street Journal написала, что Украина якобы потеряла в войне 80 тысяч своих военных. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя публикацию, назвал ее неправдивой – реальная цифра, по словам главы государства, намного ниже.
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