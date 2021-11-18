Коронавирус ничему не учит? Как живут Новые Санжары после блокады автобуса с украинцами из Уханя

Поселок Новые Санжары шокировал всю Украину тем, как буйно встречал эвакуированных сограждан из китайского города Ухань. Почти два года назад, когда страну еще не охватила эпидемия коронавируса, жители Полтавщины перекрывали дороги, швыряли камни в автобус с людьми, бросались на правоохранителей и заявляли, что их хотят заразить смертельной болезнью. Хотя угрозы для них, конечно же, не было.

Впервые COVID-19 был обнаружен в Новых Санжарах в августе 2020-го – тогда заболела местная жительница, которая вернулась со Львовской области. А сами жители поселка, которые так сильно боялись коронавируса, очень быстро превратились в антивакцинаторов и противников масочного режима.

Как сейчас живут в Новых Санжарах и какая там ситуация с коронавирусом, читайте в материале OBOZREVATEL.

Новые Санжары находятся примерно в 35 км от Полтавы, в поселке проживает около 8 тысяч человек. Об этом населенном пункте мало кто слышал из украинцев, но ситуация резко изменилась после событий в феврале прошлого года.

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Тогда сотни жителей поселка и прилегающих сел собрались на массовый митинг, чтобы не пустить в местный санаторий Национальной гвардии эвакуированных из китайского Уханя украинцев и граждан других стран. Там люди должны были пройти обсервацию, то есть, с местными жителями они не смогли бы контактировать.

Однако эта новость так сильно перепугала новосанжарцев, что когда в поселок приехал автобус с эвакуированными, они начали швырять в окна камнями, перекрывали дорогу и даже пытались своими автомобилями и тракторами таранить шеренги полицейских. В ход шел и газ, и шины.

Женщины кричали о смертельной инфекции и о том, что вирус падает им на головы даже с самолета, который привез сюда людей из Уханя. Тогда Новые Санжары "прославились" не только на всю Украину, о них узнал весь мир.

Но вскоре местные жители вдруг обвинили во всем журналистов и заявили, что СМИ все перекрутили, а людей выставили полными дикарями, хотя они "очень добрые и приветливые люди".

Тем не менее, в итоге на самых "активных" жителей поселка даже открыли уголовные производства, их судили. И хоть далеко не всех наказали, некоторые все же получили условный срок – пять лет с отсрочкой на год.

Многие жители Новых Санжар изменили свое отношение к коронавирусу, когда эпидемия добралась и до их поселка. Теперь там не хотят вспоминать о событиях 20 февраля.

"Когда пришел вирус в Санжары, то люди испытали шок. Болели и те, кто активно протестовал против туристов из Уханя. Я знаю семью, которая участвовала в митинге. Муж и жена просто из себя выходили из-за того, что именно сюда привезли людей. Они их называли уханьцы, заробитчане, заразные, по-всякому. Но заболели они уже осенью прошлого года. Муж очень тяжело перенес инфекцию, был в больнице на кислороде. После этого они перестали обсуждать эту тему", – рассказала медик из местной больницы, которая захотела остаться инкогнито.

Но антивакцинальные настроения в поселке тоже достаточно сильны. Доходит до того, что вмешиваться приходится полиции. Так, в Новых Санжарах суд рассматривает дело местного жителя, который в Facebook распространял информацию против прививок, которая могла привести к "панике среди населения".

В свое оправдание подсудимый говорил, что случайно перепостил некий текст под названием "Инфекционисты боятся говорить правду, потому что их уволят". Мол, просто задел кнопку "поделиться", а отменить действие уже не смог. Он якобы даже не помнит содержания материала. В итоге суд дело закрыл.

А вот одна жительница Новых Санжар весной прошлого года использовала COVID-19 для выяснения отношений. В суде рассматривалось дело против бабушки, которая позвонила семейному врачу и сообщила, что отец ее внука болен коронавирусом.

Вероятно, таким образом она пыталась выяснить его состояние здоровья, поскольку отец не явился на анализы ДНК, сообщив, что он болен. А вопрос стоял о лишении его родительских прав. Тот мужчина оказался юристом, обратился в полицию и подал иск в суд. Женщину обвиняли в том, что она распространяет ложную информацию и сеет панику. В итоге суд женщину пожалел и наказывать не стал.

Местные жители рассказывают, что история с автобусом из Уханя многих ничему так и не научила. Там так сильно перепугались коронавируса, но при этом носить маски и вакцинироваться все равно не хотят.

"Еще в прошлом году осенью начали многие болеть. Но все равно мало кто носил маски, в магазинах обслуживали без масок. Сделай замечание, такой крик поднимают, что никакого вируса нет, это просто грипп. Никакие страшные истории и смерти соседей их не пугают: "Тот от диабета умер, а у того сердце было больное, чего ты мне тут рассказываешь". Работали кафе, рестораны, ездили в Полтаву веселиться в самый разгар локдауна, свадьбы играли", – вспоминает местный житель Николай.

А пенсионерка Валентина Марчук и вовсе ошибочно считает, что коронавирус – обычная болезнь, опасность которой переоценивают. "Вот если вакцинированные все равно болеют, все равно надо носить маски, то зачем тогда все это? Тогда мы просто ничего не знали про этот вирус, нас запугивали им, поэтому так встретили тех людей. А сейчас все понятно – обычный грипп и все, мы к нему привыкли, переболели, зачем нам лишний раз колоться. Смешно просто", – заявила она.

По словам Николая, противников вакцинации в поселка много: "Скептиков насчет вакцин у нас хватает. Несут всякую околесицу – чипируют, стирают иммунитет, мы все умрем, вакцина плохая, непроверенная и т.п. Все как у всех. Говорят, мы к вирусу привыкли, витаминов накупили и ничего не боятся".

Хотя на самом деле в Новых Санжарах ситуация с коронавирусом достаточно напряженная. Еще три недели назад для приема COVID-пациентов пришлось задействовать Новосанжарскую центральную районную больницу, которая находилась в резерве.

По словам и.о. главного врача медучреждения Ольги Гири, в отделении, рассчитанном на 46 пациентов, уже находятся 24 человека. Возраст от 37 до 50 лет, но есть и старше. Причем тут не только местные жители, но и люди из соседних населенных пунктов и даже из Полтавы.

"Из них только один вакцинированный, и то только первой дозой. Возможно, он был привит уже когда у него был инкубационный период. Все остальные не привиты. Многие больные находятся на кислороде, они в масках, поэтому сложно их расспрашивать, почему они не делали прививку. Когда будут выписываться – спросим", – говорит Гиря.

Сейчас в Новых Санжарах первой дозой привито всего около 33% населения, а второй – примерно 25%. Это очень мало как для такого небольшого поселка. Показатели смертности там как и во всей области – 2,4%. Но пункты вакцинации все равно стоял полупустые, там даже нет длинных очередей на прививки.

Напомним, вакцинация не гарантирует, что человек не заразится коронавирусом, однако прививки спасают от тяжелого течения болезни и от смертельного исхода. Об этом говорят не только исследования ученых, но и врачи, которые каждый день спасают COVID-пациентов.