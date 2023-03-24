Болела за ППК "Вагнер" и восхищалась террористом Захарченко: СБУ разоблачила пророссийскую агитаторшу в Ивано-Франковске. Фото

В Ивано-Франковске задержали 62-летнюю местную жительницу, которая распространяла российскую пропаганду в интернете. Фанатка РФ поддерживала агрессивную неспровоцированную войну против Украины, восхищалась диктатором Владимиром Путиным, террористами Александром Захарченко, Арсеном Павловым, главой Чечни Рамзаном Кадыровым, ЧВК "Вагнера" и проч.

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О разоблачении пророссийской агитаторши Управление СБ Украины в Ивано-Франковской области сообщило 24 марта в Facebook. Уточняется, что пропагандистскими постами подозреваемая делилась в запрещенной социальной сети "Одноклассники".

Поклонница Путина – врач по специальности (1960 г.р.). В сообщениях, распространяемых задержанной, война против нашего государства позиционировалась как "освободительная", а Украина и западные страны-партнеры обвинялись в "боевых действиях против мирного населения".

Злоумышленница делилась на своей странице фотографиями и видео с российскими военнослужащими, болела за "освобождение оккупированных неонацистами территорий".

Например, она распространила обещание Кадырова "сжигать шайтанов", радовалась ударам оккупантов по украинским позициям и надеялась, что захватчики зайдут в Киев.

Отдельно стоит отметить, что преступница поделилась стихом-"молитвой" о России и российском президенте. На иллюстрации Путин изображен на фоне церкви рядом с образами Иисуса и Марии.

Во время обыска фигурантка пыталась уничтожить свой телефон с поличным. Однако это ей не помогло – следователи огласили женщине подозрение по ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Фигурантка задержана в соответствии со ст. 615 Уголовного процессуального кодекса.

За содеянное агитаторше грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Недавно Служба безопасности Украины задержала корректировщика ракетного удара оккупантов по школе в Краматорске. Приспешником захватчиков оказался работник завода.

– А в Одессе поймали бывшего правоохранителя, которого завербовала российская Федеральная служба безопасности после начала полномасштабного вторжения. Мужчина собирал для противника разведывательную информацию и даже записывался на собеседование в добровольческий батальон "Черноморская сечь", чтобы узнать интересующие оккупантов данные.

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