Более 20 подпольных фабрик по производству сигарет разоблачены за два года в Украине

Подпольное производство сигарет продолжает наносить огромный ущерб украинскому бюджету. Только за первый квартал 2024 года потери налогов из-за теневой торговли оцениваются в 24 миллиарда гривен.

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По данным Kantar Ukraine, с 2020 года доля теневой торговли сигаретами в Украине находится на уровне 19 – 25%, информирует 24 Канал. Так, за последние годы правоохранительные органы разоблачили более 20 нелегальных производств поддельной и контрафактной табачной продукции (речь идет только о крупных подпольных фабриках и цехах).

Некоторые из них входили в единую сеть производства, которая охватывала сразу несколько областей, а продажа происходила как в Украине, так и для контрабанды через государственную границу. Большинство подпольных производств расположены в западных областях Украины. Вероятно, из-за близости к границе со странами ЕС, в которые поставляются подделки известных табачных брендов.

Нелегальные фабрики и цеха

Волынская область. Ноябрь 2022 года. Национальная полиция разоблачила подпольную фабрику по производству сигарет для продажи на территории Волынской и Львовской областей. Мощность – 20 тысяч пачек в сутки.

Черниговская область (Прилуцкий район). Ноябрь 2023 года. Национальная полиция разоблачила подпольный цех по производству сигарет для продажи на территории Украины. Изъято 5 тонн сырья.

Февраль 2024 года. Волынская область. Бюро экономической безопасности разоблачило подпольный цех по производству сигарет. Изъято 34 тонны табака.

Винницкая область (возле границы с Молдовой). Национальная полиция разоблачила подпольную фабрику, которая была частью сети производства с фабриками в Николаевской и Киевской областях. Июль 2024 года. Объем производства – 120 тысяч пачек в сутки.

Тернопольская область. Ноябрь 2023 года. Национальная полиция разоблачила подпольный цех по производству сигарет для дальнейшей продажи на территории всей Украины. Изъято продукции на 1,5 миллиона гривен.

Тернопольская область (Чертковский район). Октябрь 2023 года. Национальная полиция разоблачила подпольный цех по производству сигарет для дальнейшей продажи на территории области.

Тернопольская область (Чертковский район). Ноябрь 2023 года. Национальная полиция разоблачила подпольный цех по производству сигарет для дальнейшей продажи через Интернет. Изъято более 1 тонны сырья.

Три подпольных цеха по производству сигарет были разоблачены Государственной пограничной службой и БЭБ в Закарпатской и Николаевской областях в феврале 2023 года. На них производились сигареты для продажи в Украине, а также для контрабанды в одну из соседних стран (с поддельными акцизными марками этой страны). Изъято более 6,5 тонны произведенной табачной продукции.

Тернопольская область (Чертковский район). Январь 2022 года. Национальная полиция разоблачила подпольный цех по производству сигарет для дальнейшей продажи на территории Украины.

Одесская область (Белгород-Днестровский). В апреле 2023 года СБУ, ГНС и БЭБ разоблачили нелегальную табачную фабрику. Изъято более 2 тонн табака и 400 ящиков готовой продукции.

Волынская область (Поромовская община). В феврале 2024 года полиция, СБУ и БЭБ разоблачили депутата местного совета, который обустроил нелегальную табачную фабрику. Сигареты сбывали оптовыми партиями на территории Волынской, Львовской и Киевской областей. Изъято более 33 тонн табака.

Львовская область. В ноябре 2021 года полиция разоблачила подпольную фабрику, которая подделывала сигареты известных брендов для контрабанды в страны ЕС. Изъяли оборудования и сигарет на 33 миллиона гривен, в частности 337 тысяч пачек сигарет.

Полтавская область (Кременчугский район). БЭБ разоблачило подпольный цех. Изъято более 1 тонны сырья и продукции на более 1,5 миллиона гривен.

Закарпатье. СБУ разоблачила группировку, которая поставляла поддельные сигареты известных марок в ЕС на миллиарды гривен.

"Анализируя регулярные разоблачения нелегальных производств сигарет, можно сказать, что их количество принципиально за последние годы не уменьшилось. Значительное количество подпольных фабрик изготавливает подделки таких известных брендов, как LM, Marlboro, Kent, Compliment, Lifa, Winston, Marvel, Rothmans и других официальных и легальных производителей, на которых потом падает тень подозрений по продуцированию сигарет для контрабанды. Эти нелегальные производства наносят существенный репутационный и материальный ущерб легальным отечественным производителям табачной продукции", - пишет 24 Канал.

Издание отмечает, что эксперты и журналисты-расследователи отмечают интересный факт – почти все подпольные фабрики раскрыли работники Национальной полиции Украины. БЭБ Украины не играет в этом деле первой скрипки – ни в оперативной деятельности, ни в аналитических разработках. Но именно здесь БЭБ могло бы проявить себя в полной красе, раскрыв всех реальных владельцев этих подпольных фабрик и привлекая их к ответственности. Но БЭБ в этом деле не видно, поэтому возникает вопрос: почему?

"Также эксперты акцентируют на том, что, судя по всему, таких подпольных фабрик в Украине намного больше, чем тех, которые разоблачены – об этом сообщают в открытых источниках. И, судя по всему, БЭБ и в этом деле дает в штангу", -акцентирует автор.