Более 150 одновременных обысков: в Украине перекрыли каналы переправки мужчин за границу. Все детали и фото

В Украине продолжается масштабная спецоперация, направленная на перекрытие каналов незаконной переправки мужчин призывного возраста за пределы страны. Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции проводят более 150 одновременных обысков по всей территории государства.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. "Более 150 одновременных обысков проводят оперативники ДСР и следователи Нацполиции в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу", - говорится в сообщении.

Что известно

Под следствием – организаторы и участники схем, которые обеспечивали выезд через обход официальных пунктов пропуска, злоупотребление системой "Шлях" и подделку медицинских документов. По данным следствия, стоимость таких "услуг" могла достигать 25 тысяч долларов.

Следственные действия проводятся под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Детали и результаты спецоперации правоохранители пообещали обнародовать после завершения всех следственных действий.

Что предшествовало

Накануне в Закарпатской области рядом с границей обнаружили большую группу из 19 нарушителей, которые планировали незаконно попасть в Словакию. Пограничники предотвратили попытку и задержали мужчин вблизи села Палло Ужгородского района.

Как писал OBOZ.UA, 10 августа пограничники сообщили о задержании трех мужчин, которые пытались по горам сбежать в Словакию. О пребывании неизвестных в пограничье правоохранителям рассказали местные жители.

